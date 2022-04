Video Gol Highlights Salernitana-Fiorentina 2-1: Sintesi 24-4-2022

Video Gol Highlights Salernitana-Fiorentina 2-1: vittoria fondamentale per i campani, con reti di Djuric e Bonazzoli.

Salernitana-Fiorentina 2-1: altro acuto salvezza degli uomini di Nicola. Vittoria vitale per i campani che, grazie alle reti di Djuric e Bonazzoli, avvicinano il Cagliari al quartultimo posto.

Fiorentina che accusa le scorie dell’eliminazione patita in Coppa Italia: i “Viola” gestiscono nell’arco della ripresa, pareggiano con Saponara, ma si arrendono ad un avversario che dimostra più voglia di vincere.

La sintesi di Salernitana-Fiorentina 2-1

Inizio scalpitante della Salernitana: Verdi, servito da Djuric, calcia da posizione angolata, ma manda il pallone sull’esterno della rete.

Ancora Verdi, raccoglie un cross dal versante mancino di Zortea: la difesa “viola” respinge.

I “gigliati” sono comunque in affanno, e poco dopo subiscono la rete di Djuric: angolo di Bohinen, e l’attaccante svetta più alto di tutti a battere Terracciano.

9' Goooooooooooooooooooool!!!!!!!!!! Djuric porta in vantaggio i granata con un perfetto colpo di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Verdi! #SalernitanaFiorentina 1-0 — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) April 24, 2022

La squadra di Italiano prova a scuotersi: cross di Biraghi per la testa di Cabral, che manda alto.

Ancora la Fiorentina, dalla sinistra, con Biraghi: colpo di testa, in avvitamento, di Nico Gonzalez che non trova la porta.

La Salernitana resta viva: ci prova Zortea, col destro, ma la sua conclusione è imprecisa.

La Fiorentina prova a chiudere il primo tempo avanti: solita spinta dalla fascia sinistra, ma Cabral non riesce a rendersi pericoloso di testa.

La Fiorentina inizia il secondo tempo con la novità Saponara in attacco.

I “Viola” controllano il possesso palla, ma la Salernitana riesce a resistere.

I toscani continuano a spingere sulle fasce: Odriozola mette in mezzo dalla destra per Nico Gonzalez, che non riesce ad impattare bene il pallone.

Poco dopo arriva il pareggio: lo firma Saponara, ancora Odriozola, mette in mezzo per l’ex Empoli, che sbuca da dietro e riesce a bucare Sepe.

GOL | ⚽



Saponara ✍️

65' ⏱️



Stop e colpo da biliardo!



🟤⚪ 1 – 1 🟡🟣 | 65'#ForzaViola 💜 #SalernitanaFiorentina — ACF Fiorentina (@acffiorentina) April 24, 2022

Nicola mischia le carte in tavola e inserisce Bonazzoli per Djuric: proprio l’ex Inter trova il nuovo vantaggio, capitalizzando un cross dalla sinistra di Rugeri.

79' Gooooooooooooooooooool!!!!!!!!! Bonazzoli riporta in vantaggio i granata con un gran gol di rapina all'interno dell'area di rigore! #SalernitanaFiorentina 2-1 — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) April 24, 2022

A quel punto si tratta solo di gestire: la Salernitana mantiene il possesso negli ultimi minuti, evitando di subire attacchi dai toscani.

Vittoria fondamentale per la squadra di Nicola, che si avvicina al Cagliari (ora a +3) e alimenta il sogno salvezza.

Highlights e video gol Salernitana-Fiorentina 2-1

Il tabellino di Salernitana-Fiorentina 2-1

SALERNITANA (3-5-2): Sepe, Gyomber, Zortea, Fazio, Mazzocchi; Coulibaly, Ederson, Bohinen, Ranieri; Djuric, Verdi (Ribery 46′).

A disposizione: Russo, Belec, Ruggeri, Ribery, Bonazzoli, Di Tacchio, Kastanos, Dragusin, Capezzi, Delli Carri, De Souza, Perotti.

Allenatore: Nicola.

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Venuti (Odriozola 59′), Milenkovic, Igor, Biraghi (Terzic 67′); Maleh (Callejòn 59′), Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral (Piatek 59′), Ikoné (Saponara 46′).

A disposizione: Dragowski, Martinez Quarta, Bonaventura, Callejon, Saponara, Terzic, Piatek, Odriozola, Sottil, Bianco, Nastasic, Kokorin.

Allenatore: Italiano.

Marcatori: 9′ Djuric (S), 65′ Saponara (F), 79′ Bonazzoli (S)

Arbitro: Massa (Imperia)

Ammoniti: Gyomber (S), Milenkovic (F)

Espulsi: