Video Gol Highlights Roma-Lazio 1-1: è il derby delle papere. Acerbi risponde a Dzeko

Risultato Roma-Lazio 1-1, 21° Giornata Serie A: Errori dei portieri portano il vantaggio di Dzeko e il pareggio di Acerbi.

Roma e Lazio si annullano ancora una volta. La Roma la sblocca con Dzeko, i biancocelesti trovano il pareggio con Acerbi. In entrambe le reti decisivi gli errori dei due portieri.

Nel primo tempo è la Roma a tenere costantemente il pallone, ma si mostra ancora una volta decisamente poco propensa a capitalizzare; nel secondo la musica non cambia granché con la Lazio che si fa vedere leggermente di più rispetto ai primi quarantacinque minuti.

Al netto di fortuna, imprecisioni e bravure varie è un risultato giusto. Forse meritavano qualcosa in più i giallorossi, all’andata però meritava la Lazio.

La Roma si mette a +1 sull’Atalanta, i biancozzurri rosicchiano sull’Inter.

La sintesi di Roma-Lazio 1-1, 21° Giornata Serie A

La prima azione degna di nota è prima della partita. Fonseca lascia fuori Florenzi e Kolarov e mette Santon e Spinazzola. Per Inzaghi, invece, solito 3-5-2.

E anche i primi sussulti sul campo sono giallorossi. Ci provano Under ( Acerbi si oppone in spaccata), Veretout che non colpisce con la giusta forza e infine Mancini, bloccato da Luis Felipe.

Giocando bene e tenendo il pallone, è più facile vincere. Fonseca lo aveva detto in conferenza. E la profezia si avvera. È la Roma a tenere il gioco e quindi a passare il vantaggio: lancio lungo di Cristante in aerea, Dzeko anticipa l’uscita tutt’altro che perfetta di Strakosha e, in mezzo a due avversari, mette dentro con l’aiuto del palo.

Alla prima occasione, però, la Lazio trova il pareggio. Sull’angolo di Luis Alberto, Pau Lopez cerca di consolare a suo modo il collega biancoceleste smanacciando imprecisamente e goffamente la deviazione di Santon facendo così tornare il pallone ( praticamente fuori) in campo e mettendolo sui piedi di Acerbi che da due passi raccoglie l’invito. Lazio in gol con una sola azione.

La rete sembra non aver minimamente intaccato la carica romanista. Da fuori area e di prima intenzione, Pellegrini cerca di sorprendere Strakosha con un tiro a giro che si stampa sul palo.

Secondo tempo che inizia con i botti. Veretout non insacca da due passi. Subito dopo, per fallo di Patric su Kluivert viene concesso calcio di rigore. Dopo il check, tuttavia, Calvarese ritorna sui suoi passi fischiando persino un fallo dell’olandese.

Anche nei secondi quaranta cinque minuti, il copione non cambia: il pallone è sotto i piedi degli uomini in maglia giallorossa; la Lazio, quasi succube, si rintana.

I biancocelesti tentano comunque di invertire la rotta: Correa arriva in area con una percussione e calcia, sul pallone però trova l’opposizione di Smalling.

L’idea del raddoppio balena costantemente nei pensieri giallorossi. Ad alimentarla fortemente sono una nuova imprecisione di Strakosha ( sempre in uscita alta) sulla cui respinta Dzeko calcia, trovando il viso del portiere albanese. Dopo una piccola fase sporca di gara, è Kluivert da fuori area a tentare la sorte; il tiro finisce a lato.

Continua la pressione romanista. Under si accentra dalla destra, il portiere albanese si oppone sia sul tiro del turco sia sulla ribattuta di Dzeko.

La Lazio esce dalle sabbie mobili con il tiro di Savic, che finisce la corsa a lato di Pau Lopez.

Questa l’ultima azione. Come all’andata, Roma e Lazio si annullano a vicenda.

Video Gol Highlights di Roma-Lazio 1-1, 21° Giornata Serie A

Il tabellino di Roma-Lazio 1-1 , 21° Giornata Serie A

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. ALL.: Fonseca.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S.Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. ALL.: S.Inzaghi.

ARBITRO: Calvarese di Teramo

Marcatori: 26′ Dzeko (R), 34′ Acerbi (L)

Ammoniti: Luiz Felipe (L), Dzeko (R), Milinkovic-Savic (L), Lulic (L), Kolarov (R), Immobile (L)

