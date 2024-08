Video Gol Highlights Roma – Empoli 1-2 e Sintesi 25-08-2024

Video Gol e Highlights di Roma – Empoli 1-2: colpaccio dei toscani in trasferta all’Olimpico che vincono grazie ai gol di Gyasi e Colombo.

L’Empoli di D’Aversa vince a sorpresa l’Olimpico e batte la Roma per 2 a 1 grazie ai gol di Gyasi nel finale di primo tempo e di Colombo su rigore in apertura di ripresa. Per la Roma accorcia le distanze nel finale di partita Shomurodov.

Per l’Empoli è la prima vittoria in trasferta contro la Roma. Per i toscani è la seconda vittoria consecutiva dopo quella del 26 maggio scorso che valse la salvezza. La Roma prima di perdere questi due confronti aveva vinto gli 8 precedenti scontri diretti.

La Roma di De Rossi dopo il pareggio a Cagliari domenica scorsa perde l’esordio casalingo all’Olimpico e resta ferma a 1 punto in classifica.

L’Empoli invece che aveva pareggiato in casa contro il Monza alla prima dopo aver battuto la Roma sale a 4 punti in classifica.

Sintesi di Roma – Empoli 1-2:

De Rossi manda in campo la sua Roma con il 4-3-2-1 con Svilar in porta e davanti a lui Mancini e N’Dicka centrali con Celik a destra e Angelino a sinistra. A centrocampo c’è Paredes in cabina di regia affiancato da Cristante e Pellegrini. In attacco Dovbyk punta centrale supportato da Soulé e Dybala.

D’Aversa manda in campo il suo Empoli con il 3-4-2-1 con Vasquez in porta e linea difensiva a 3 formata da Walukiewicz, Ismajli e Viti. A centrocampo ci sono Maleh e Henderson al centro con Gyasi a destra e Pezzella a sinistra. In attacco Colombo punta centrale supportato da Solbakken e Fazzini.

Al 4° minuto occasione per la Roma con Dovbyk che si libera in area e calcia in porta ma il tiro termina sul fondo.

Al 10° occasione per l’Empoli. Su schema di calcio d’angolo c’è il cross dalla sinistra e Gyasi manda di poco a lato.

Al 25° occasione per la Roma. Paredes lancia Pellegrini che entra in area di rigore ma si allunga il pallone che termina fuori.

Al 42° la Roma sfiora il gol del vantaggio! Cross in area e colpo di testa di Pellegrini a colpo sicuro con Vasquez che devia in calcio d’angolo.

Al 44° l’Empoli passa in vantaggio. Cross dalla sinistra di Pezzella e Gyasi di controbalzo batte Svilar.

In apertura di ripresa la Roma cerca di cambiare marcia e c’è subito una doppia occasione.

Prima prova il tiro Pellegrini dal limite dell’area con il pallone che colpisce l’incrocio dei pali, sulla ribattuta Mancini colpisce di testa con il pallone che termina sul palo!

Al 57° esce Solbakken ed entra Esposito.

Al 60° calcio di rigore per l’Empoli per fallo di Paredes in area sul nuovo entrato Esposito.

Sul dischetto va Colombo che spiazza Svilar e mette in rete per il 2 a 0 degli ospiti!

Al 62° c’è una doppia sostituzione nell’Empoli: escono Maleh e Pezzella e entrano Cacace e Haas.

Anche De Rossi effettua due sostituzioni: entrano Le Fee e Baldanzi al posto di Cristante e Paredes.

Al 68° ci prova Dybala col sinistro dal limite ma il suo tiro viene deviato sopra la traversa.

Al 77° De Rossi manda in campo Shomurodov al posto di Soulé.

All’80° la Roma accorcia le distanze. Cross di Baldanzi e colpo di testa di Shomurodov che mette in rete.

All’88° ancora Paulo Dybala ci prova col sinistro dal limite dell’area ma il suo tiro colpisce il palo!

Highlights di Roma – Empoli 1-2:

Tabellino di Roma – Empoli 1-2:

Roma (4-3-2-1): Svilar; Celik (46′ Zalewski), Mancini, N’Dicka, Angelino; Cristante (63′ Le Fee), Paredes (63′ Baldanzi), Pellegrini; Dybala, Soulé (77′ Shomurodov); Dovbyk. All.: De Rossi

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh (63′ Haas), Pezzella (63′ Cacace); Fazzini (89′ Stojanovic), Solbakken (59′ Esposito); Colombo (88′ Ekong). All.: D’Aversa

Arbitro: Zufferli

Marcatori: 45′ Gyasi (E), 61′ Colombo (E), 80′ Shomurodov (R)

Ammoniti: Maleh, Solbakken, Cacace (E)

