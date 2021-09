Video Gol Highlights Roma – Cska Sofia 5-1 Conference League 16-09-2021

Video Gol e Highlights di Roma – Cska Sofia 5-1, 1° Giornata Gruppo C di Europa Conference League: la Roma di Mourinho continua la serie positiva e ottiene la 6° vittoria consecutiva in partite ufficiali!

La Roma batte in rimonta all’Olimpico i bulgari del Cska Sofia che erano passati in vantaggio al 10° minuto con Graham Carey. I giallorossi riagguantano il pareggio con un gran gol dal limite a pallonetto di Lorenzo Pellegrini al 25° e poi al 38° passano in vantaggio con El Shaarawy.

Nella ripresa in un momento tutt’altro che facile quando gli ospiti spingevano alla ricerca del pareggio la chiude Lorenzo Pellegrini al 62° su assist di Calafiori.

All’80’ c’è l’espulsione di Yanic Wildschut per doppi ammonizione e la Roma dilaga con i gol di Gianluca Mancini e Tammy Abraham.

Sintesi di Roma Cska Sofia 5-1:

Mourinho adotta un leggero turn over lasciando a riposo qualche titolare tra cui Zaniolo e Abraham.

La Roma scende in campo con il solito 4-2-3-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva formata da Karsdorp a destra e Calafiori a sinistra con Mancini e Smalling centrali. I due centrocampisti sono Diawara e Villar con Veretout e Cristante che vengono lasciati a riposo. In attacco Shomurodov punta centrale supportato da El Shaarawy, Lorenzo Pellegrini e Carles Perez.

I bulgari entrano bene in partita e al 3° minuto Lam colpisce al volo e la palla termina di poco fuori.

Al 9° il Cska Sofia passa in vantaggio! Carey supera Villar ed entra in area e dopo aver superato anche Mancini con un tunnel da posizione defilata batte Rui Patricio con un gran tiro di sinistro.

La Roma replica subito dopo 1 minuto cross di Karsdorp dalla destra ed El Shaarawy colpisce di testa ma il pallone termina alto.

Al 25° arriva il pareggio della Roma con un gran gol di Lorenzo Pellegrini che dal limite dell’area dopo uno stop al volo beffa Busatto con un pallonetto che finiesce sotto l’incrocio dei pali!

Al 29° ancora Pellegrini su punizione prova il tiro ma la barriera devia in calcio d’angolo!

Al 38° la Roma passa in vantaggio con Stephan El Shaarawy che dal limite dell’area con un gran tiro di collo di destro batte Busatto sul primo palo.

In apertura di ripresa entra Ibanez al posto di Karsdorp.

Al 55° ci prova Carey su calcio di punizione dalla lunga distanza ma il tiro termina alto.

Al 58° Mourinho vede la sua Roma in affanno e mette dentro il centrocampo titolare con Cristante e Veretout che entrano al posto di Diawara e Villar.

Al 62° Lorenzo Pellegrini segna il gol del 3 a 1!

Calafiori va via sulla sinistra e penetra in area mette all’indietro il pallone sui piedi di Lorenzo Pellegrini che colpisce male di sinistro ma il suo tiro beffa Busatto!

Al 67° viene ammonito Wildschut per una sbracciata su Ibanez.

Al 74° Mourinho manda in campo Abraham al posto di Lorenzo Pellegrini che si gode la standing ovation dello stadio Olimpico!

Al 76° esce uno stanco Calafiori tra i crampi ed entra Kumbulla.

Al 79 viene espulso Wildschut per doppia ammonizione. L’olandese ferma Carles Perez che si stava involando in una pericolosa azione di contropiede per la Roma.

All’82° arriva il gol del 4 a 1 per la Roma! Smalling colpisce il palo su un cross da calcio d’angolo e sulla ribattuta il più veloce di tutti è Mancini che mette in rete!

All’83’ c’è un altro palo per la Roma con Shomurodov che lascia partire un gran destro dal limite che centra il palo con Busatto battuto.

All’84° arriva il gol di Abraham su assist di Shomurodov per il 5 a 1 della Roma!

Tabellino di Roma – Cska Sofia 5-1:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp (1′ s.t. Ibanez), Mancini, Smalling, Calafiori (77′ Kumbulla); Villar (58′ Veretout), Diawara (58′ Cristante); Carles Perez, Pellegrini (74′ Abraham), El Shaarawy; Shomurodov. A disp.: Fuzato, Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Cristante, Veretout, Darboe, Zaniolo, Mkhitaryan, Mayoral, Abraham, Zalewski. All.: Mourinho

CSKA Sofia (4-3-3): Busatto; Turitsov (74′ Donchev), Mattheij, Galabov, Mazikou; Yomov (68′ Bai), Muhar, Lam, Wildschut; Carey, Krastev (87′ Ahmedov). A disp.: Evtimov, Varela, Bai, Catakovic, Donchev, Ahmedov. All.: Mladenov

Marcatori: 9′ Carey, 25′ Pellegrini, 38′ El Shaarawy, 62′ Pellegrini, 82′ Mancini, 84′ Abraham

Arbitro: Glenn Nyberg (SWE)

Ammoniti: 67′ Wildschut

Espulsi: 79′ Wildschut

