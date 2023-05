Video Gol Highlights Roma – Bayer Leverkusen e Sintesi 11-05-2023

Video Gol e Highlights di Roma – Bayer Leverkusen 1-0: decide la semifinale di andata di Europa League il gol di Edoardo Bove al quarto d’ora del secondo tempo

Vittoria soffertissima ma meritata in un Olimpico tutto esaurito per la Roma di Mourinho contro i tedeschi del Bayer Leverkusen.

Tra 7 giorni alla BayArena di Leverkusen si prospetta un match di ritorno infuocato dove i giallorossi partiranno con il piccolo vantaggio di un gol.

A decidere il match è stato Edoardo Bove al suo primo gol europeo in carriera.

Mourinho in emergenza è stato costretto a schierarlo dal primo minuto ed il giovane centrocampista ha ripagato la sua fiducia con un gran gol.

Giovedì prossimo alla BayArena si spera la Roma potrà giocare qualche titolare in più con il recupero di Dybala, Wijnaldum e Smalling e ottenere la qualificazione alla Finale di Europa League di Budapest del 31 maggio.

Sintesi di Roma – Bayer Leverkusen 1-0:

Mourinho schiera la sua Roma con il 3-5-2 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Cristante e Ibanez. A centrocampo c’è Matic in cabina di regia affiancato da Bove e Pellegrini con Celik sulla fascia destra e Spinazzola sulla sinistra. In attacco la coppia formata da Abraham e Belotti con Dybala e Wijnaldum che partono dalla panchina.

Xabi Alonso schiera il suo Bayer Leverkusen con il 3-4-3 Hradecky in porta e linea difensiva a 3 formata da Tapsoba, Tah e Kossounou. A centrocampo ci sono Andrich e Palacios al centro con Frimpong a destra e Hincapiè a sinistra. In attacco il tridente formato da Diaby, Hlozek e Wirtz.

Al 1° minuto subito occasione per il Leverkusen con Hincapiè che va via sulla sinistra e mette al centro per Andrich che tira dal limite dell’area e Rui Patricio è bravo a parare.

Al 7° minuto ancora il Bayer vicino al gol con Wirtz che prova il destro appena entrato in area di rigore ed il pallone sfiora il palo.

Al 19° occasionissima Roma! Calcio di punizione di Lorenzo Pellegrini e colpo di testa di Ibanez con Hradecky che fa un miracolo in tuffo ed evita il gol del difensore giallorosso!

Al 30° cross di Wirtz a cercare Hlozek ma Ibanez è bravo ad anticiparlo in scivolata.

Al 35° è costretto a lasciare il campo per infortunio Kossounou e al suo posto entra Bakker.

In apertura di ripresa ci prova subito Celik con un tiro dai 25 metri ma il pallone termina fuori.

Al 52° ancora Pellegrini da calcio di punizione prova a servire Ibanez ma Tapsoba lo anticipa in calcio d’angolo.

Al 59° brutto fallo da dietro di Diaby su Pellegrini che viene ammonito insieme a Tah e Macnini per proteste.

Al 63° la Roma passa in Vantaggio! Bove prova lo sfondamento e serve Abraham al limite dell’area che prova il tiro respinto da Hradecky, sulla respinta arriva Edoardo Bove che di sinistro mette in rete!

Al 67° Belotti da posizione defilata prova il destro a incrociare ma è bravo Hradecky a respingere, sulla ribattuta ci prova di nuovo Bove ma il pallone termina alto.

Al 75° Mourinho manda in campo Dybala e Wijnaldum al posto di Belotti e Bove.

All’87° il Bayer Leverkusen sfiora il pareggio. Rui Patricio perde il pallone in uscita e Frimpong prova il tiro di sinistro a colpo sicuro ma Cristante salva di petto sulla riga di porta.

Video Gol e Highlights di Roma – Bayer Leverkusen 1-0:

Tabellino di Roma – Bayer Leverkusen 1-0:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove (30’st Wijnaldum), Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti (30’st Dybala), Abraham. A disposizione: Boer, Svilar, Smalling, Zalewski, Camara, Tahirovic, Volpato. Allenatore: Mourinho.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Kossounou (35’st Bakker), Tah; Frimpong, Andrich (45’ìst 2′ Amiri), Palacios, Hincapié; Diaby (27’st Adli), Hlozek (27’st Azmoun), Wirtz. A disposizione: Fosu-Mensah, Mbamba, Pentz, Demirbay. Allenatore: Xabi Alonso.

Marcatore: 17’st Bove (R)

Ammoniti: Andrich (B), Diaby (B), Tah (B), Mancini (R), Abraham (R), Ibanez (R), Spinazzola (R)

Recupero: 3’pt, 4’st