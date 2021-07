Video Gol Highlights Repubblica Ceca-Danimarca 1-2: Sintesi Europei 3-7-2021

Video Gol e Highlights Repubblica Ceca-Danimarca 1-2, Quarti di finale Europei 3-7-2021: la sblocca Delaney, raddoppia Dolberg, segna Schick

La Danimarca batte la Repubblica Ceca all’Olympic Stadium di Baku, in Azerbaijan, nel terzo dei quarti di finale degli Europei.

Vittoria importante per i danesi, che si qualificano in semifinale, dove affronteranno la vincente tra Ucraina e Inghilterra.

Sintesi di Repubblica Ceca-Danimarca 1-2

E’ una partita abbastanza divertente nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. I danesi prendono in mano il pallino del gioco evidenziando la maggior qualità della propria rosa, mentre i cechi si difendono dietro la linea della palla per poi ripartire in contropiede.

Al 5′ minuto i danesi sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Delaney, che sfrutta al meglio il perfetto cross di Stryger-Larsen.

⚽️ Thomas Delaney



🇩🇰 Denmark have now scored 10 goals – the first time they have hit double figures at a EURO finals 🔥 #EURO2020 pic.twitter.com/RZte0lRa1s — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021

I cechi sembrano accusare il colpo e vanno in completa balia degli avversari, che provano ad approfittarne spingendo sull’acceleratore e rendendosi pericolosi con Damsgaard, Delaney e Braithwaite, mentre Holes e Soucek spaventano Schmeichel con un paio di conclusioni.

Nel finale al 42′ minuto i danesi segnano il gol del raddoppio con Dolberg, questa volta su cross di Maehle.

Grandissima reazione dei cechi nel secondo tempo, bravi ad entrare in campo con rabbia ed orgoglio con un approccio molto aggressivo, che spaventa e non poco i danesi, forse troppo contratti in difesa.

Dopo un bel tentativo di Krmencik, al 49′ minuto i cechi riaprono la partita accorciando con il solito bomber Schick, su assist di Coufal.

📸 Patrik Schick scores his 5th goal at EURO 2020 ⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/U2ec6OcuUI — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021

I danesi provano a scuotersi, ma i cechi sembrano avere il dono dell’ubiquità, senza riuscire a scardinare la difesa degli avversari, che puntano ad addormentare i ritmi di gioco.

I danesi sono bravi a ripartire in contropiede, ma Poulsen è poco cinico in contropiede in un paio di occasioni, mentre Schmeichel deve metterci una pezza su Barak e Vaclik alza la saracinesca su Maehle.

Highlights e Video Gol di Repubblica Ceca-Danimarca 1-2:

Tabellino di Repubblica Ceca-Danimarca 1-2

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka 6 (20′ st Brabec), Kalas, Boril; Holes 6 (1′ st Jankto), Soucek; Masopust 6 (1′ st Krmencik), Barak, Sevcik 6,5 (35′ st Darida); Schick 6,5 (34′ st Vydra).

Ct: Silhavy

Danimarca (3-4-3): Schmeichel; Christensen 6,5 (36′ st Andersen), Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen 6,5 (26′ st Wass), Hojbjerg, Delaney 6,5 (36′ st Jensen), Maehle; Braithwaite, Dolberg 6,5 (14′ st Poulsen), Damsgaard 6 (15′ st Norgaard).

Ct: Hjulmand

Arbitro: Kuipers

Marcatori: 5′ Delaney (D), 42′ Dolberg (D), 4′ st Schick (R)

Ammoniti: Krmencik (R), Kalas (R)

Espulsi:

Migliori Bookmakers AAMS