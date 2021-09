Video gol-highlights Reggina-Frosinone 0-0: sintesi 25-09-2021

Video gol-highlights Reggina-Frosinone 0-0: finisce senza gol il match del “Granillo”.

Vince la paura allo stadio Oreste Granillo. Reggina-Frosinone pareggiano 0-0 nel match di alta classifica del sesto turno di Serie B, che avrebbe potuto proiettare una delle due squadre a ridosso della zona promozione.

Entrambe le squadre hanno avuto occasioni, ma non abbastanza pericolose per passare in vantaggio.

La Reggina ci ha provato con maggior convinzione nella ripresa, e quasi ha sfiorato il gol con Cortinovis nei minuti di recupero. Ma alla fine ci si deve accontentare del pari che non dà uno scossone alla classifica di ambo le formazioni.

La sintesi di Reggina-Frosinone 0-0

Gara un po’ contratta, ma comunque non priva di occasioni. Bellomo impegna per primo Ravaglia con un destro sul primo palo.

Il Frosinone risponde con Garritano che ruba palla a Crisetig e taglia in mezzo per Rohden. Lo svedese non ci arriva.

I ciociari crescono col passare dei minuti: Ricci impegna Micai, che poi si supera quando blocca a terra un tiro di Garritano lanciato in campo aperto.

Ancora la squadra di Grosso si porta sulla trequarti con Rohdeen che allarga per Zerbin. Micai si fa trovare nuovamente pronto.

I calabresi si riaffacciano in attacco con Rivas, ma il destro dell’honduregno è bloccato agevolmente da Ravaglia.

Nel finale di primo tempo le due squadre tirano un po’ il fiato e vanno negli spogliatoi sullo 0-0.

La Reggina inizia meglio la ripresa: subito Crisetig sfiora il vantaggio, di testa, da azione d’angolo.

Rivas prova a scappare in contropiede, ma non trova il supporto dei compagni e la difesa laziale chiude.

Il Frosinone non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Micai, mentre Rivas scocca ancora un destro che solo la deviazione del polacco Szymnski togie dalla traiettoria di Ravaglia.

Laribi, entrato a inizio ripresa, ci prova con un tiro “alla Van Basten” che viene respinto da Ravaglia.

Grosso muove le pedine offensive con gli ingressi di Tribuzzi e Cicerelli, ma l’inerzia del match non cambia.

Laribi diventa un vero incubo per la difesa ciociara: prima si rende pericoloso con un destro da fuori bloccato da Ravaglia, poi lo costringe ad uscire portando pressione a un Gatti un po’ in affanno.

Sussulto del Frosinone alla mezzora con un colpo di testa di Cicerelli che viene deviato in angolo da Micai.

Sul corner successivo, battuto proprio da Cicerelli, la palla sfila pericolosamente davanti al portiere dopo deviazione di Lakicevic.

Laribi libera proprio la corsa di Lakicevic sulla destra, ma il cross del laterale è scialbo e viene spazzato dalla difesa.

Il Frosinone ha un’occasione nel finale con Cicerelli, che gira sulla traversa, col sinistro, un buon cross dalla destra di Lulic.

Pronta risposta della Reggina, con Cortinovis che nei minuti di recupero costringe Ravaglia a un intervento miracoloso, su un sinistro a incrociare.

L’ultimo brivido di una gara che finisce 0-0. Un match in cui entrambe le squadre hanno pensato più a difendersi che attaccare.

Occasioni ce ne sono state da entrambe le parti, ma non abbastanza per alimentare le velleità di segnare.

Highlights e video gol Reggina-Frosinone 0-0

Il tabellino di Reggina-Frosinone 0-0

Reggina (4-2-3-1): Micai; Lakicevic, Cionek, Regini, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig (Bianchi 81′); Ricci (Laribi 45′), Bellomo (Cortinovis 67′), Rivas (Liotti 88′); Galabinov (Montalto 67′). Allenatore: Aglietti A disposizione: Turati, Loiacono, Stavropoulos, Amione, Liotti, Bianchi, Gavioli, Laribi, Cortinovis, Denis, Montalto, Tumminello.

Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali (Casasola 86′); Rohden (Cicerelli 62′), Ricci, Boloca; Garritano (Lulic 72′), Ciano (Novakovich 72′), Zerbin (Tribuzzi 62′) Allenatore: Grosso. A disposizione: De Lucia, Minelli, Klitten, Gori, Cicerelli, Novakovich, Tribuzzi, Satariano, Lulic, Kremenovic, Manzari, Casasola.

Arbitro: Sozza (Seregno)

Marcatori:

Ammoniti: Ricci (F), Rivas (R), Crisetig (R), Boloca (F), Regini (R), Garritano (F), Novakovich (F)

Espulsi:

