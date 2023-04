Video Gol Highlights Reggina-Brescia 1-2: sintesi 21-04-2022

Risultato Reggina-Brescia 1-2: le Rondinelle espugnano il “Granillo” e tornano a sperare, mentre i calabresi, penalizzati di 3 punti per le note vicende societarie, perde terreno.

Tutti i gol nascono da corner: per il Brescia segnano Mangraviti e Rodriguez, mentre è inutile il bellissimo gol di Bouah.

Il Brescia va a 35 punti e sorpassa momentaneamente Spal e Perugia lasciando la zona rossa; la Reggina, adesso a 46 punti, resta 8°.

Sintesi Reggina-Brescia 1-2

Parte meglio il Brescia, pericoloso già al 9° con Bisoli, che manda fuori di testa da buona posizione, e in vantaggio subito dopo grazie ad un’azione d’angolo che vede Mangraviti deviare in rete da due passi un precedente tiro di Labojko.

La Reggina carbura tardi e la prima occasione che crea giunge addirittura al 40° con un colpo di punta di Strelec parato da Andrenacci, mentre poco dopo Ayé ha un paio di chance per il raddoppio, ma ci si mettono Colombi ed imprecisione.

Durante i quattro minuti di recupero concessi un pericoloso cross di Menez non trova nessuno pronto alla deviazione e, proprio a fine parziale, Colombi deve intervenire per respingere una potente conclusione da fuori di Labojko. La prima frazione finisce così.

Andrenacci è immediatamente sollecitato, nei primi istanti della ripresa, su un tiro di Fabbian e sul tap-in di Hernani; la doppia parata è a dir poco prodigiosa.

Per svariati minuti accade poco e per il risveglio del match si deve attendere fino al 72° minuto, nel quale il Brescia raddoppia: sempre da calcio d’angolo, Bisoli fa sponda per l’inserimento di Rodriguez, che batte a rete indisturbato da posizione ravvicinata.

Ancora da calcio da fermo, nuovamente un corner, la Reggina riesce subito ad accorciare le distanze grazie a due dei nuovi entrati: Canotto crossa e Bouah segna con una complicata e spettacolare torsione.

I calabresi si tuffano dunque in avanti per cercare il 2-2, ma Andrenacci glielo nega con l’ennesimo miracolo di giornata, una deviazione su un colpo di testa ravvicinato di Pierozzi. Malgrado i ben 7 minuti di recupero, la Reggina non riesce a pareggiare e il Brescia, alla fine, può festeggiare per i tre pesantissimi punti ottenuti.

Andrenacci (7.5) è certamente il migliore in campo del Brescia per le strepitose e fondamentali parate fatte, mentre quello della Reggina è Bouah (6.5), che segna subito dopo l’ingresso e per poco non fa doppietta. Male gli intermittenti Menez e Ayé (5 per entrambi).

Highlights e Video Gol Reggina-Brescia 1-2

Tabellino Reggina-Brescia 1-2

Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek (46′ Bouah), Camporese, Loiacono; Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani (84′ Galabinov), Liotti (46′ Canotto); Menez (73′ Rivas), Strelec (73′ Gori). Allenatore: Inzaghi

Brescia (4-3-2-1): Andrenacci; Jallow, Cistana, Mangraviti, Huard (87′ Adorni); Bisoli, Labojko (79′ van de Looi), Bjorkengren; Listkowski (79′ Ndoj), Rodriguez (86′ Niemeijer); Ayé (64′ Olzer). Allenatore: Gastaldello

Marcatori: 11′ Mangraviti, 72′ Rodriguez e 76′ Bouah

Arbitro: Meraviglia

Ammoniti: Loiacono, Andrenacci e Niemeijer

Espulsi: 97′ Rodriguez (dalla panchina) e 98′ Pierozzi e Ndoj