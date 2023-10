Video Gol Highlights Reggiana-Venezia 1-0: sintesi 22-10-2023

Video Gol e Highlights Reggiana-Venezia 1-0: gli emiliani sorprendono i veneti, spreconi a dir poco, con uno dei soli due tiri verso la porta effettuati in tutti e novanta minuti.

Il Venezia meritava di più, ma sbaglia troppo, compreso un rigore calciato malissimo da Pohjanpalo, e viene punito da un gran gol di Gondo.

La Reggiana, al primo successo interno stagionale, si mantiene a 4 punti dalla zona playout salendo a 11 punti, mentre il Venezia non riesce a riprendersi il 2° posto e resta 4° a 18.

Sintesi Reggiana-Venezia 1-0

Il primo tempo vede i lagunari fare la partita e gli emiliani assumere un atteggiamento attendista. La prima chance per gli ospiti giunge al 20° minuto: Bardi respinge da campione un gran tiro di Pierini e il possibile, facile, tap-in di Pohjanpalo, è sventato dall’anticipo perfetto di Marcandalli.

Al 34° Lella si divora il vantaggio calciando in curva da posizione ottimale, ma ancora peggio fa Pohjanpalo poco dopo, al 39°, calciando malissimo, con sufficienza, un rigore concesso da Rutella per un goffo intervento con la mano di Pieragnolo su un cross di Zampano; Bardi respinge senza problemi e Mercandalli è ancora bravissimo in anticipo negando il tap-in a Modolo.

Il primo tempo non offre altro e termina dopo due minuti di recupero.

Non pervenuta nel primo tempo, la Reggiana passa addirittura in vantaggio in apertura di ripresa: Cigarini batte un corner trovando Gondo pronto alla magnifica girata al volo che fulmina Bertinato.

La partita s’incattivisce improvvisamente e ne fa le spese Zampano, ammonito per due volte in dieci minuti per una trattenuta e poi per proteste.

Pur in dieci contro undici, i veneziani sfiorano il pareggio al 65° con una punizione di Pierini deviata e mandata oltre la traversa da Bardi, ma rischiano anche di incassare il raddoppio quando Gondo riesce a girarsi in area e, con un tiro sporco e strozzato, coglie la traversa.

La partita, poi, diventa sempre più nervosa e avara di emozioni e sembra sfuggire di mano all’arbitro, che in certi casi pare applicare il regolamento a vanvera graziando Crnigoj quando questi interviene da tergo su Pohjanpalo e appare troppo fiscale con le proteste. I sette minuti di recupero passano senza sussulti fino al triplice fischio.

Migliori in campo Gondo (7), che segna e coglie una traversa con i soli due tiri della squadra, e Zampano (6), che fa partire tutte le azioni pericolose dei suoi, ma prende un voto un meno per l’espulsione, evitabile anche se troppo severa. Male Pieragnolo (4.5), goffo in occasione del tocco di mano in area e generalmente spaesato, e Pohjanpalo (4.5), oggi irritante e a dir poco presuntuoso, come quando sbaglia malamente il rigore.

Highlights e Video Gol Reggiana-Venezia 1-0

Tabellino Reggiana-Venezia 1-0

Reggiana (4-3-1-2): Bardi; Szyminski, Rozzio, Marcandalli, Pieragnolo (70′ Pajac); Crnigoj (70′ Nardi), Cigarini (90′ Da Riva), Portanova; Girma (80′ Melegoni); Antiste, Gondo (90′ Varela). Allenatore: Nesta

Venezia (4-4-2): Bertinato; Candela, Altare, Modolo (71′ Sverko), Zampano; Lella (78′ Olivieri), Busio, Andersen (72′ Tessmann), Ellertsson; Pierini (71′ Johnsen), Pohjanpalo (77′ Gytkjaer). Allenatore: Vanoli

Marcatori: 47′ Gondo

Arbitro: Rutella

Ammoniti: Portanova, Cigarini, Zampano, Crnigoj, Ellertsson, Altare e Tessmann

Espulsi: 62′ Zampano

Note: al 39′ Bardi para un rigore a Pohjanpalo