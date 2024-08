Video Gol Highlights Real-Madrid-Atalanta 2-0: sintesi Supercoppa UEFA 14-08-2024

Highlights e Video Gol di Real Madrid-Atalanta 2-0, Supercoppa UEFA: a Varsavia i blancos entrano ancor più nella storia conquistando la loro sesta Supercoppa Europea e sono sei anche per Carlo Ancelotti (due da calciatore e quattro da allenatore). Non c’è partita o meglio, c’è un po’ di Atalanta, ma gli spagnoli giocano senza strafare, rischiano qualcosa per poi passare alla cassa. Applausi per l’Atalanta, ma il Real Madrid non è di questo mondo.

Valverde apre le marcature e Mbappé le chiude firmando il primo gol con la nuova casacca.

La Sintesi di Real Madrid-Atalanta 2-0

E’ una prima frazione agonisticamente intensa con ben tre cartellini gialli, uno per i bergamaschi e due per gli spagnoli, ma con rare emozioni e tutte improvvise, non frutto di manovre bensì di giocate estemporanee.

La prima è per i nerazzurri, che al 25° con un cross di De Roon colpiscono la traversa e l’altra è per i blancos, che fanno altrettanto nel primo dei due minuti di recupero con Rodrygo, liberato in area da un assist al bacio di Vinicius e sfortunato poiché il suo bel tiro termina a sua volta sulla parte alta della traversa.

A parte i due legni, si registra solo un tiro di Ederson terminato fuori di poco al 27°. Poi nulla, anche se la partita si mantiene sempre gradevole e i gol potrebbero solo essere rimandati.

L’Atalanta riparte benissimo, ma tra essa e la rete c’è un Courtois fenomenale, bravissimo al 47° a respingere prodigiosamente un colpo di testa di Pasalic che pareva vincente, mentre poco dopo è Ruggeri a mettere qualche brivido ai Campioni d’Europa con un bel tiro finito fuori di non molto.

L’Atalanta pare fare la partita, ma il Real Madrid è furbo e al primo affondo passa in vantaggio al 60°: Vinicius è bravissimo e con un perfetto traversone consente a Valverde di depositare in rete da pochi metri.

Subito il gol, la squadra di Gasperini traballa pericolosamente e solo Musso riesce a tenerla a galla respingendo conclusioni in serie di Vinicius e, ben due, di Bellingham.

Al 68°, però, la Casa Blanca coglie ancora i frutti della sua pressione con il raddoppio: Bellingham si veste da assistman e serve Mbappé, il cui gran tiro all’incrocio da dentro l’area chiude probabilmente i conti.

Scriviamo probabilmente perché mancano oltre venti minuti, ma i bergamaschi non riescono a reagire e così inizia una lunga passerella da parte degli spagnoli; il match termina dopo tre minuti di recupero.

Video Gol e Highlights di Real Madrid-Atalanta 2-0

Il Tabellino di Real Madrid-Atalanta 2-0

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Carvajal (89′ Lucas), Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni; Rodrygo (76′ Modric), Bellingham (88′ Ceballos), Vinicius (88′ Guler); Mbappé (83′ Diaz). Allenatore: Ancelotti.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djiimsiti, Hien (90′ Palestra), Kolasinac (71′ Bakker); Zappacosta (62′ Godfrey), De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic (90′ Manzoni); De Keteleare (62′ Retegui), Lookman. Allenatore: Gasperini

Marcatori: 60′ Valverde e 68′ Mbappé

Arbitro: Scharer (Svizzera)

Ammoniti: Ederson, Bellinghaam, Vinicius e Djimsiti

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.