Video Gol Highlights Rangers-Napoli 0-3: Sintesi 14-9-2022

Video Gol e Highlights Rangers Glasgow-Napoli 0-3, 2° Giornata Gruppo A Champions League: segnano Politano, Ndombele e Raspadori

Il Napoli batte i Rangers Glasgow all’Ibrox Stadium di Glasgow nella seconda giornata del Gruppo A di Champions League.

Vittoria netta per i partenopei, che sono primi a punteggio pieno con due vittorie su due in coppa e continuano a mostrare il proprio percorso di crescita.

Seconda sconfitta consecutiva per gli scozzesi, ai quali va però un grandissimo applauso per il bellissimo tributo finale.

Sintesi di Rangers Glasgow-Napoli 0-3

Tantissime assenze per Giovani Van Bronckhorst, orfano di Hagi, Helander, Lawrence, McLaughlin, Ofobor, Roofe e Souttar. In difesa ci sono Barisic, Sands, Goldson e Tavernier a protezione di McGregor, mentre in mediana giocano Lundstram e Jack. Sulla trequarti agiscono Kent, Davis e Arfield alle spalle di Morelos unica punta.

Out Demme, Lozano e Osimhen per Luciano Spalletti, che schiera Meret a porta, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani e Mario Rui in difesa, il solito trio in mediana formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre in attacco spazio a Simeone con Politano e Kvaratskhelia.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, disputata su ritmi super intensi. D’altronde, ancora prima dell’inizio della partita c’è grande emozione in campo per il minuto di silenzio e l’ormai ex “God saves the Queen” cantato dalla tifoseria scozzese.

Si parte subito fortissimo con un’occasione per parte: prima, infatti, Morelos è clamorosamente poco cinico nello sparare in curva da ottima posizione; poi, gli ospiti rispondono con una bella conclusione di Zielinski, fermato dal palo.

Poco dopo non cambia lo scambio di favori: Meret è fenomenale su Arfield prima dell’ottima risposta di McGregor su Simeone.

L’aggressività in campo è davvero importante, si combatte su ogni palla, come dimostrano i gialli comminati a Morelos, Lundstrom e Politano in un finale in cui si fa vedere anche Kvaratskhelia con una delle sue solite giocate, senza successo.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che i ritmi di gioco sono ancora elevatissimi e le due squadre giovano a viso aperto con continui capovolgimenti di fronte e tantissime occasioni.

Dopo i tentativi di Goldson, Kvaratskhelia e Politano, al 60′ minuto gli ospiti avrebbero la palla gol del vantaggio, ma McGregor para due volte il calcio di rigore di Zielinski, fischiato dall’arbitro per fallo di Sands, espulso per doppia ammonizione nel giro di pochi minuti, su Simeone, dopo che il VAR aveva fatto ribattere perché il portiere si era mosso prima.

Ma al 68′ minuto questa volta è Politano ad andare sugli undici metri, quando l’arbitro fischia un’altra volta rigore per fallo di mano di Barisic, anche ammonito, e questa volta riesce a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio.

I padroni di casa provano a cambiare qualcosa con le sostituzioni: dentro King per Jack, Matondo per Arfield e Colak per Morelos, ma a rendersi pericolosi sono sempre gli ospiti con Politano.

Dopo il giallo a Tavernier e l’ennesima grande parata di McGregor su Zielinski, entrano Raspadori, Olivera e Zerbi al posto di Simeone, Mario Rui e Politano, poi anche Kamara, Tillman e Ndombele per Tavernier, Davis e Zielinski.

Nel finale, oltre all’entrata di Elmas per Kvaratskhelia, gli ospiti chiudono i giochi al 85′ minuto trovando il gol del raddoppio con Raspadori su assist di Ndombele, che al 91′ minuto cala il tris.

Highlights e Video Gol di Rangers Glasgow-Napoli 0-3:

Tabellino di Rangers Glasgow-Napoli 0-3

Rangers (4-2-3-1): McGregor 7; Tavernier 5 (37′ st Kamara sv), Goldson 5,5, Sands 5, Barisic 5; Jack 5,5 (18′ st King 5,5), Lundstram 5,5; Arfield 6 (27′ st Matondo 6), Davis 5,5 (37′ st Tillman sv), Kent 5,5; Morelos 5,5 (27′ st Colak 5,5). A disp.: McLaughlin, McCrorie, Davies, Wright, Devine, Sakala, Yilmaz. All.: Van Bronckhorst 5,5.



Napoli (4-3-3): Meret 6,5; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6,5, Kim 6,5, Mario Rui 6 (32′ st Olivera 6,5); Anguissa 7, Lobotka 6,5, Zielinski 6,5 (37′ st Ndombele 6,5); Politano 7 (32′ st Zerbin sv), Simeone 6 (32′ st Raspadori 7), Kvaratskhelia 7 (45′ st Elmas sv). A disp.: Marfella, Sirigu, Ostigard, Juan Jesus, Zanoli, Gaetano. All.: Spalletti 7.



Arbitro: Mateu Lahoz (Spagna)

Marcatori: 23′ st rig. Politano, 40′ st Raspadori, 46′ st Ndombele

Ammoniti: Morelos, Lundstram, Sands, Barisic, Tavernier (R); Politano (N)

Espulsi: 10′ st Sands (R) per somma di ammonizioni

Note: 14′ st McGregor (R) para un rigore a Zielinski (N)