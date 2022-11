Video Gol e Highlights Qatar-Ecuador 0-2, 1° Giornata Gruppo A Mondiali Qatar 2022: doppietta di Valencia

L’Ecuador batte abbastanza facilmente il Qatar al Al Bayt Stadium di Al Khor, conosciuto anche come Al Khor Stadium, nella sfida d’apertura della prima giornata del Gruppo A dei Mondiali 2022.

Gli ecuadoregni iniziano nel migliore dei modi il proprio cammino battendo proprio la nazionale ospitante, che conferma le premesse, risultando assolutamente inadeguati a giocare a questi livelli.

Non finiranno certamente le polemiche, che ormai durano da diversi anni, riguardo alla sede della massima competizione internazionale, ma solo applausi per l’inaugurazione super hi-tech.

Sintesi di Qatar-Ecuador 0-2

Squadra titolare per il ct Felix Sanchez Bas, che punta su Al Sheeb a porta, Khoukhi, Al Rawi, Ahmed, Hassan e Pedro Miguel in difesa, schiera Boudiaf, Hatem e Al Haydos in mediana e la coppia d’attacco costituita da Afif e Almoez.

Mentre il ct Gustavo Alfaro gioca con Preciado, Torres, Hincapie e Estupinan in difesa a protezione di Galindez, lancia Plata, Mendez, Caicedo e Ibarra Mina a centrocampo, affidandosi a Estrada e Valencia in attacco.

E’ una partita a senso unico in un primo tempo disputato su ritmi abbastanza blandi. Giocano quasi solo gli ospiti, che fanno ciò che vogliono in tutte le zone del campo, dominando in lungo ed in largo contro padroni di casa inconsistenti dal punto di vista tecnico, fisico e tattico.

Al 2′ minuto viene annullata la rete di Valencia, bravo a sfruttare un clamoroso errore in uscita del portiere avversario, ma era partito in posizione di fuorigioco, ravvisata dal VAR.

Poco male, perché gli ospiti continuano il proprio monologo e sbloccano il risultato al 20′ minuto proprio con Valencia, che trova il gol del vantaggio trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Al Sheeb proprio sull’attaccante ecuadoregno, con il portiere anche ammonito.

I padroni di casa non riescono a reagire, continuano ad essere impalpabili nel gioco e in campo, venendo fagocitati dagli ospiti, che continuano a fare ciò che vogliono a tutto campo, rendendosi pericolosi con Estrada.

Dopo le ammonizioni di Almoez e Caicedo, al 31′ minuto gli ospiti raddoppiano ancora con Valencia, che si regala una bella doppietta sfruttando il cross di Preciado.

⏱ Ecuador take the points in our first game at #Qatar2022! @adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 20, 2022

Nel finale è pura amministrazione per gli ospiti, nonostante il tentativo dei padroni di casa di aumentare l’aggressività e pressare leggermente i portatori di palla avversari, ma viene ammonito anche Boudiaf e si rende pericoloso Almoez nell’unica sortita offensiva.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo di pura gestione da parte degli ospiti, nonostante il tentativo dei padroni di casa di costruire anche a centrocampo.

Dopo una conclusione di Ibarra Mina ben parata da Al Sheeb, viene ammonito Mendez e ci prova Pedro Miguel prima dell’entrata in campo di Cifuentes, Samiento, Waad e Muntari al posto di Valencia, Ibarra Mina, Al Haydos e Almoez.

Nel finale ci prova inutilmente Muntari, viene ammonito Afif, e c’è spazio anche per Rodriguez e Franco al posto di Caicedo e Estrada.

Highlights e Video Gol di Qatar-Ecuador 0-2:

Tabellino di Qatar-Ecuador 0-2

QATAR (5-3-2) – Al Sheeb; Pedro Miguel, Hassan, Ahmed, Hisham, Khoukhi; Hatem, Alhaydos (71′ Waad), Boudiaf; Afif, Almoez Ali (72′ Muntari). All.: Sanchez.

ECUADOR (4-4-2) – Galindez; A. Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Plata, Mendez, Caicedo (91′ Franco), Ibarra (68′ Sarmiento); Valencia (77′ Cifuentes). Estrada (90′ Rodriguez). All.: Alfaro.

ARBITRO: Daniele Orsato della sezione di Schio.

GOL: 16′ rig., 31′ Valencia (E).

ASSIST: Preciado (E, 0-2).

AMMONITI: Al Sheeb, Almoez Ali, Boudiaf, Afif (Q), Caicedo, Mendez (E).

NOTE – Recupero 5’+5′.