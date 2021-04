Video Gol Highlights PSG-Manchester City 1-2: Sintesi 28-4-2021

Video Gol e Highlights PSG-Manchester City 1-2, Andata Semifinali Champions League: segnano i capitani Marquinhos e De Bruyne, poi la rete su punizione di Mahrez, espulso Gueye

Il Manchester City batte il PSG in rimonta allo Stadio Parco dei Principi di Parigi nella sfida d’andata delle semifinali di Champions League.

Vittoria assolutamente fondamentale per gli inglesi, fortunati nel ribaltare il risultato con due errori degli avversari, che ora dovranno compiere l’impresa in trasferta per credere ancora nella qualificazione ad un finale che, ad oggi, vede ormai con un piede i parigini.

Sintesi di PSG-Manchester City 1-2

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Gli ospiti fanno possesso palla, ma i padroni di casa si difendono compatti, con ordine, chiudendo tutti gli spazi e ripartendo con pericolosità in contropiede sfruttando la velocità dei propri attaccanti.

E, infatti, ci prova subito Neymar al termine di un paio di ripartenze veloci, ma manca cinismo e trova anche un Ederson attento.

Al 16′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con capitan Marquinhos, che salta più in alto di tutti su calcio d’angolo di Di Maria e con uno stacco imperioso batte Ederson.

Gli ospiti provano a reagire, accelerano nel giro della palla e attaccano a testa bassa la porta difesa da Navas, che deve compiere l’ennesimo miracolo della propria stagione risultando decisivo su Bernardo Silva.

Eppure, a sfiorare maggiormente il gol sono i padroni di casa, che si divorano il raddoppio con Di Maria prima, bravissimo Ederson nell’occasione, e Paredes poi, colpo di testa impreciso, rischiando nel finale sulla conclusione di Foden, ben parata da Navas.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, ma i ritmi calano sensibilmente, nonostante la volontà degli ospiti di rimontare e la capacità di ribaltare l’azione dei padroni di casa.

Sale in cattedra De Bruyne, che prima costringe Navas alla respinta e poi al 65′ minuto trova il gol del pareggio con un tiro cross non indimenticabile, sugli sviluppi di un calcio piazzato, che trova impreparato il portiere.

E al 72′ minuto gli ospiti completano la rimonta ribaltando il risultato con il calcio di punizione di Mahrez, colpevole la barriera, che si apre beffando Navas.

Piove sul bagnato per i padroni di casa, che al 78′ minuto chiudono addirittura in inferiorità numerica, quando Gueye viene espulso con rosso diretto per un brutto fallo su Gundogan.

Con l’uomo in più, risulta facile per gli ospiti dominare a centrocampo, continuando a macinare gioco e spaventando gli avversari con il solito Mahrez, che questa volta non trova la porta, Foden, facile per Navas, e De Bruyne, impreciso nel finale.

Highlights e Video Gol di PSG-Manchester City 1-2

Tabellino di PSG-Manchester City 1-2

PSG (4-2-3-1): Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Paredes, Gueye; Di Maria, Verratti, Neymar; Mbappé

Allenatore: Pochettino. A disposizione: Rico, Kehrer, Icardi, Rafinha, Danilo, Kean, Sarabia, Kurzawa, Herrera, Diallo, Draxler, Dagba

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; Rodri, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva

Allenatore: Guardiola. A disposizione: Steffen, Trafford, Aké, Sterling, Jesus, Aguero, Zinchenko, Laporte, Ferra Torres, Mendy, Fernandinho, Eric Garcia

SOSTITUZIONI: Zinchenko, Danilo, Herrera

MARCATORI: 16′ Marquinhos, 65′ De Bruyne, 72′ Mahrez

AMMONIZIONI: Cancelo, Paredes, Neymar, De Bruyne

ESPULSIONI: 78′ Gueye

