Video Gol Highlights Pisa-Reggiana 2-2: sintesi 13-01-2024

Risultato Pisa-Reggiana 2-2: pareggio gradevole, ma inutile, all'”Arena Garibaldi” tra toscani ed emiliani.

Melegoni apre le marcature, Valoti pareggia dal dischetto, Antiste riporta in avanti gli ospiti e, infine, Bonfanti, ex del Modena, riacciuffa ancora gli avversari.

Il punto ottenuto serve a ben poco: il Pisa resta al 14° posto con 23 punti e la Reggiana all’11° con 24.

Sintesi Pisa-Reggiana 2-2

Dopo soli 9 minuti i granata passano in vantaggio grazie ad un errore della difesa pisana, che permette a Melegoni, dopo aver raccolto il servizio di Sampirisi, di dirigersi indisturbato verso l’area e scoccare un potente tiro di destro che termina nell’angolo alto senza che Nicolas possa fare alcunché.

Il Pisa reagisce subito e al quarto d’ora un ingenuo quanto netto fallo di mano di Sampirisi in area su traversone di Mlakar permette ai toscani di andare sul dischetto con Valoti, che spiazza Bardi e ripristina la parità.

Anziché spingere per cercare anche il vantaggio, però, i padroni di casa riabbassano l’attenzione e, dopo un pallonetto di Portanova che sorvola pericolosamente la traversa, gli ospiti trovano nuovamente il vantaggio: Nicolas non esce in occasione di una punizione di Kabashi ritenendo che spetti a Canestrelli spazzare via la sfera e il malinteso permette ad Antiste di segnare di testa indisturbato.

Il Pisa si limita a un giro-palla senza costrutto e non punge mai e la Reggiana può giocare di rimessa e rendersi pericoloso soprattutto su calcio piazzato.

Proprio in pieno recupero Gondo approfitta di un altro errore del portiere nerazzurro, una presa mancata su ennesimo calcio di punizione granata, e segna il 3-1 da pochi passi, ma Zufferli annulla su segnalazione del VAR per fallo di mano dello stesso autore del gol. La prima frazione finisce qui.

Riveduto e corretto da Aquilani, il Pisa del secondo tempo è concentrato e pericoloso e crea più di una minaccia dalle parti di Bardi, che per tre volte è decisivo su D’Alessandro, Calabresi ed Esteves, ossia due subentrati su tre.

Dopo una rete fallita malamente dagli emiliani con un altro subentrato, Varela, che spedisce in orbita la sfera da posizione vantaggiosa, il Pisa trova il 2-2 all’82° con Bonfanti, anch’egli entrato a partita in corso: ricevuta palla da Torregrossa dopo abile smarcamento in area, la punta nerazzurra insacca con un bel rasoterra potente e preciso.

Al minuto 85 l’ultima emozione, ancora con protagonista Bonfanti: è nuovamente bravissimo Bardi a respingere la girata del numero 9 salvando ancora i suoi. Da qui in poi non accade nient’altro.

Migliori in campo Bonfanti (7), autore del gol del pareggio e del quasi gol della vittoria, e Bardi (7.5), pressoché inoperoso nel primo tempo e più volte strepitoso nella ripresa. Male Nicolas (5), che non esce in occasione della prima rete reggiana e regala a Gondo la rete poi annullata, e Sampirisi (5), che regala ai pisani un rigore evitabile.

Highlights e Video Gol Pisa-Reggiana 2-2

Tabellino Pisa-Reggiana 2-2

Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri (46′ Calabresi), Caracciolo, Canestrelli, Esteves; Marin, Nagy (46′ D’Alessandro); Tramoni (81′ Torregrossa), Valoti (46′ Arena), Mlakar; Moreo (69′ Bonfanti). Allenatore: Aquilani

Reggiana (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Romagna, Marcandalli; Fiamozzi, Kabashi, Bianco (75′ Varela), Melegoni; Portanova (74′ Libutti), Antiste (75′ Crnigoj); Gondo. Allenatore: Nesta

Marcatori: 9′ Melegoni, 16′ rig. Valoti, 34′ Antiste e 82′ Bonfanti

Arbitro: Zufferli

Ammoniti: Bianco, Canestrelli, Barbieri, Valoti, Marin, Esteves, Kabashi, D’Alessandro e Arena