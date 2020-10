Video gol highlights Pisa-Cremonese 1-1: sintesi 04-10-2020

Risultato Pisa-Cremonese 1-1, 2° giornata Serie B: buon punto per entrambe le squadre al termine di un match equilibrato. Meglio la Cremonese nel primo tempo e il Pisa nel secondo, anche se è Vido a rompere il ghiacchio dopo pochi minuti. Nel finale di prima frazione pareggia Buonaiuto. Nella ripresa un gol annullato a Masucci e molto nervosismo. I toscani vanno a 2 punti e i lombardi a 1.

Cronaca Pisa-Cremonese 1-1, 2° giornata Serie B

Il Pisa parte con il piede giusto, inizia a pressare subito gli avversari e passa dopo soli otto minuti grazie a Vido, che scambia con Marin e da dentro l’area fa partire un gran destro a giro che non dà scampo a Volpe.

La Cremonese cerca subito di riorganizzarsi per rimettere la partita in equilibrio, ma manca la precisione nei vari traversoni tentati da Valzania. I toscani, dal canto loro, sfiorano il 2-0 con Mazzitelli, che al 20° si inserisce bene sul cross dalla trequarti di Soddimo e mette fuori da buona posizione.

Dopo questa chance, i toscani spariscono progressivamente dal match e i lombardi iniziano a macinare gioco e occasioni; al 23° Ciofani fa suo un cross di Ceravolo deviato da Pisano e il suo diagonale viene respinto da Perilli con un grande intervento.

Al 25° e al 27° l’ex Pinato sfiora due volte la rete del pareggio: prima sfiora la traversa con un bel colpo di testa su un cross di Ceravolo e poi Perilli gli nega il gol respingendogli un gran tiro al volo. Alla mezz’ora, però, il centrocampista deve uscire per infortunio e far posto a Buonaiuto.

Il trequartista proveniente dal Perugia è presto protagonista: al 40° si guadagna una punizione dal limite e la trasforma in rete con un bellissimo tiro di destro che aggira la barriera e finisce sul secondo palo. Nei minuti finali non accade niente e dopo sessanta secondi di recupero si va negli spogliatoi.

Il Pisa ricomincia in maniera aggressiva e da subito inizia ad aggredire la fascia sinistra; Lisi va due volte al traversone mettendo in difficoltà la difesa grigiorossa in entrambe le occasioni.

Di chance reali e concrete se ne vedono poche rispetto al primo tempo: Vido calcia dal limite e trova la deviazione della difesa e al 65° Masucci, appena entrato, trova il gol dopo un’azione a dir poco rocambolesca, ma Gariglio annulla per offside.

Non succede molto nei rimanenti venti minuti. Si abbassano i ritmi, ma al contempo fioccano i cartellini gialli, ben quattro, e di tiri in porta nemmeno l’ombra. La Cremonese, in particolare, sembra volersi accontentare del pareggio, mentre il Pisa cerca di portarlo a casa. Invano.

Migliori in campo Perilli (7), strepitoso in almeno due occasioni prima di subire il gol del pareggio, e Buonaiuto (6.5), a segno con un gol stupendo pochi minuti dopo il suo ingresso in campo; male Marconi (5), quasi mai in partita, e Ravanelli (5), a volte distratto e svagato.

Tabellino Pisa-Cremonese 1-1, 2° giornata Serie B

Pisa (4-3-1-2): Perilli; Pisano (55′ Birindelli), Caracciolo, Varnier, Lisi; Gucher (82′ De Vitis), Marin (61′ Masucci), Mazzitelli; Soddimo (61′ Siega); Marconi, Vido (82′ Palombi). Allenatore: D’Angelo

Cremonese (4-3-1-2): Volpe; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Crescenzi (81′ Valeri); Pinato (30′ Buonaiuto), Gustafson, Valzania; Ghisolfi (46′ Deli); Ciofani (81′ Celar), Ceravolo. Allenatore: Baroni

Marcatori: 8′ Vido e 41′ Buonaiuto

Arbitro: Gariglio

Ammoniti: Ravanelli, Strizzolo, Lisi, Birindelli e Terranova

Video gol highlights Pisa-Cremonese 1-1, 2° giornata Serie B

