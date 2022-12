Video Gol Highlights Perugia-Venezia 2-1: sintesi 19-12-2022

Risultato Perugia-Venezia 2-1: gli umbri vincono una partita importantissima contro un avversario vistosi solo a partita ormai conclusa.

Lisi segna due reti in un quarto d’ora e Pohjanpalo accorcia le distanze quando ormai è tardi.

Pur rimanendo ultimo con i suoi miseri 16 punti, il Perugia riesce ad accorciare dalle contendenti e a rientrare in gioco per la salvezza e proprio il Venezia è tra queste contendenti con i suoi altrettanto miseri 19 punti e un traballante 16° posto.

Sintesi Perugia-Venezia 2-1

Il Perugia è immediatamente combattivo, per non dire su di giri, come su di giri è anche il suo esterno sinistro Lisi: dopo otto minuti l’ex pisano raccoglie un lancio di Dell’Orco ed effettua un traversone che, deviato da Candela, finisce direttamente in porta beffando Joronen e al quarto d’ora stoppa di petto un pallone di Sgarbi e inventa un meraviglioso tiro al volo da venticinque metri che finisce all’incrocio.

Il Venezia, che prima di subire il 2-0 aveva sfiorato il pareggio con un missile di Cernigoj respinto da Gori in maniera poco ortodossa, ma efficace, è ovviamente stordito e lo rimane per tutto il resto del primo tempo, non riuscendo né ad imbastire alcuna azione interessante né tanto meno ad azzeccare un passaggio. Al 45° esatto l’arbitro fischia due volte.

Ad inizio ripresa Luperini sfiora il 3-0: approfittando di un Ceccaroni dormiente, il centrocampista prende palla e sfodera un bel destro teso che Joronen è bravo a respingere.

al 56° si vede finalmente il Venezia con Pohjanpalo, che da due passi manda in orbita su azione d’angolo, mentre al 64° Bartolomei inventa un destro a giro da venti metri sul quale Joronen è ancora decisivo.

Non accade nulla nella successiva mezz’ora, finché al 94°, proprio nell’ultimo minuto di recupero, una sforbiciata di Pohjanpalo, su cross di Andersen mal allontanato da Rosi, batte l’assolutamente inoperoso Gori. Il risveglio è tardivo, comunque, e non c’è tempo per cercare il 2-2.

Migliori in campo Lisi (8), che sfodera la sua miglior prestazione e si reinventa bomber siglando un’inedita doppietta, e Joronen (7), fondamentale nel limitare i danni. Male Strizzolo (5), inesistente, e Johnsen (4), disastroso.

Video Gol Highlights Perugia-Venezia 2-1

Tabellino Perugia-Venezia 2-1

Perugia (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Casasola, Luperini, Bartolomei (88′ Iannoni), Santoro, Lisi (72′ Rosi); Strizzolo (72′ Di Serio), Olivieri (80′ Kouan). Allenatore: Castori

Venezia (3-5-2): Joronen; Wisniewski, Ceppitelli, Ceccaroni; Candela (82′ St.Clair), Crnigoj (66′ Novakovich), Tessmann (82′ Busio), Fiordilino (58′ Andersen), Haps (66′ Pierini); Pohjanpalo, Johnsen. Allenatore: Vanoli

Marcatori: 8′ e 15′ Lisi e 94° Pohjanpalo

Arbitro: Rapuano

Ammoniti: Wisniewski, Curado, Haps, Lisi e Novakovich