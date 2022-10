Video Gol Highlights Perugia-Pisa 1-3: sintesi 01-10-2022

Risultato Perugia-Pisa 1-3: il nuovo esordio di Luca D’Angelo sulla panchina nerazzurra è più che positivo e coincide con il primo successo stagionale dei suoi, che possono finalmente lasciare l’ultimo posto e sorpassare proprio gli umbri, anch’essi con un nuovo tecnico, Silvio Baldini, alla prima partita, assestandosi in terzultima posizione.

Gliozzi segna subito e, dopo il pareggio di Di Carmine, segna ancora a due minuti dal termine. Touré chiude i conti in pieno recupero.

Sintesi Perugia-Pisa 1-3

I toscani partono molto bene e passano in vantaggio quasi subito, già al 4°, grazie ad una bella incornata di Gliozzi su cross dalla destra di Nagy.

Gli umbri non reagiscono e rischiano di subire il raddoppio in un paio di circostanze, al 23° con un perfido rasoterra del solito Gliozzi che Gori, a fatica, riesce a deviare in corner, e poi alla mezz’ora sempre con l’ex del Como che coglie il palo con una deviazione di prima intenzione su pallone di Touré deviato.

Poco dopo, il Perugia finalmente batte un colpo costringendo Nicolas ad uscire per chiudere lo specchio a Di Carmine servito da Luperini.

Nei minuti conclusivi è ancora decisivo Gori, ex della partita, bravissimo a sventare un tiro a botta sicura di Tramoni servito da Gliozzi al culmine di una ripartenza imbastita da Mastinu. La prima frazione si conclude poco dopo.

Nella ripresa il Perugia fa di più, ma quasi mai impensierisce Nicolas se non con un colpo di testa di Angella a lato di pochissimo e un colpo di testa insidioso di Luperini.

Il Pisa, comunque, corre pochi rischi e si limita a contenere le sfuriate altrui, ma a sette minuti dal termine viene sorpreso da un’acrobazia di Di Carmine sugli sviluppi di un corner di Bartolomei aggiustato di testa da Angella.

La punta perugina, però, pochi minuti dopo è protagonista in negativo con un fallo di mano in piena area su una punizione di Beruatto: Marchetti indica il dischetto dopo consulto con il VAR e Gliozzi batte Gori con un tiro angolato.

Il Perugia sparisce daalla partita anziché buttarsi in avanti a caccia del nuovo pareggio e così i toscani ne approfittano per siglare il definitivo tris al 91° con Touré, che entra in area su servizio di Morutan e insacca. Nei tre minuti successivi non accade altro.

Migliori in campo Gori (6), che cede nel finale dopo aver salvato i suoi dal tracollo in più occasioni, e Gliozzi (8), in gol due volte e più volte vicino a segnare ancora. Male il solo Di Carmine (5), che vanifica subito il suo gol dell’1-1 regalando il rigore al Pisa.

Video Gol Highlights Perugia-Pisa 1-3

Tabellino Perugia-Pisa 1-3

Perugia (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Casasola (46′ Paz), Bartolomei, Kouan (46′ Santoro), Lisi (73′ Di Serio); Luperini; Di Carmine, Strizzolo (61′ Olivieri). Allenatore: Baldini

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Barba, Beruatto; Nagy, Toure, Mastinu (58′ Jureskin; 90′ Rus); Tramoni (58′ Marin), Gliozzi, Sibilli (73′ Morutan). Allenatore: D’Angelo

Marcatori: 4′ 88′ rig. Gliozzi, 83′ Di Carmine e 91′ Touré

Arbitro: Marchetti

Ammoniti: Lisi, Mastinu, Nicolas, Bartolomei e Paz