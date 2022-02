Video gol-highlights Perugia-Benevento 0-1: sintesi 26-02-2022

Video gol-highlights Perugia-Benevento 0-1: la risolvono gli ospiti con un rigore di Forte.

Perugia-Benevento 0-1: i campani vincono una gara piuttosto “sporca” grazie a un rigore trasformato da Forte sul finire del primo tempo.

Successo importante per le “Streghe”, che si trovano ora agganciate al terzo posto in classifica, a tre punti dalla vetta.

Alla squadra di Alvini va dato atto di aver giocato una partita migliore dei propri avversari. Ma tutti gli sforzi prodotti non hanno dato i frutti sperati.

La sintesi di Perugia-Benevento 0-1

Inizia meglio il Benevento: subito una chance per Tello, con un destro a rientrare bloccato a terra da Chichizola.

Cresce il Perugia, che si conquista tre angoli in pochi minuti. Dalle fasce è Lisi a mettere un cross interessante nel mezzo, ma De Luca non riesce a centrare la porta.

Umbri in costante pressing, con il Benevento che fatica in fase di impostazione. Ancora De Luca prova un sinistro dalla distanza, ma la palla termina out.

Risponde il Benevento con una conclusione di Forte, che Chichizola para in due tempi. Il Perugia però spinge molto sfruttando le fasce laterali, e costringe il Benevento nella propria trequarti.

Santoro ci prova con un’azione personale: si incunea in area superando Glik, e conclude. Montipò è attento.

Sul finire della prima frazione è il Benevento a passare sorprendentemente in vantaggio: il VAR assegna rigore per un tocco di Angella su colpo di testa di Glik.

Forte supera Chichizola, che intuisce ma non arriva.

Perugia subito pericoloso nel secondo tempo: Santoro riceve da Lisi e scarica il destro. Vogliacco fa schermo.

Tra i giallorossi si fa vedere Forte: la punta ci prova di sinistro, ma Chichizola mette in corner. Si accende Insigne e prova col tiro a giro, marchio di fabbrica del fratello. La palla va al lato.

Punizione per il Perugia con Lisi, dalla sinistra: cross per la testa di De Luca che coglie il montante alto.

Ancora Santoro si fa vedere con un inserimento. Il suo destro finisce alto.

Il Perugia prova ad attaccare a pieno organico, alla ricerca del pareggio: Olivieri manda out una conclusione col sinistro.

Il Perugia non accenna ad abbassare i ritmi: vicino al gol anche Sgarbi, con un colpo di testa che lambisce la traversa.

Gli umbri restano però in dieci per l’espulsione di Kouan: subentrato a Segre, la gara del centrocampista dura meno di un quarto d’ora, e si conclude con un fallo tattico su Letizia, lanciato in contropiede.

Gli umbri non demordono e rimangono in attacco anche nei minuti finali. Olivieri serve una gran palla a De Luca, ma l’attaccante non trova la porta da posizione ravvicinata.

Nulla da fare, dunque, per gli uomini di Alvini. Il Benevento espugna il “Renato Curi” e aggancia momentaneamente il terzo posto in classifica, a tre punti dalla vetta.

Highlights e video gol di Perugia-Benevento 0-1

Il tabellino di Perugia-Benevento 0-1

PERUGIA (3-5-2): Chichizola, Dell’Orco, Angella, Sgarbi; Falzerano, Segre (Kouan 74′), Ghion (D’Urso 61′), Santoro (Carretta 80′), Lisi (Ferrarini 73′); De Luca, Matos (Olivieri 61′).

A DISPOSIZIONE: Fulignati, Zaccagno, Gyabuaa, Carretta, Olivieri, Beghetto, Murgia, D’Urso, Curado, Kouan, Ferrarini, Zanandrea

Allenatore: Massimiliano Alvini

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Vogliacco, Foulon (Barba 63′); Ionita, Acampora, Tello; Improta, Forte, Insigne (Brignola 62′, dal 79′ Calò).

A DISPOSIZIONE: Muraca, Manfredini, Gyamfi, Calò, Lapadula, Petriccione, Sau, Talia, Pastina, Barba, Brignola

Allenatore: Fabio Caserta

Marcatori: 45′ Forte (rigore, B)

Arbitro:

Ammoniti: Tello (B)

Espulsi: Kouan (doppia ammonizione, P)

