Video Gol Highlights Parma-Udinese 2-3: Sintesi 16-9-2024

Video Gol e Highlights Parma-Udinese 2-3, 4° Giornata Serie A: doppietta di Thauvin, segnano Delprato, Bonny e Lucca, espulso Keita

L’Udinese vince in rimonta contro il Parma allo Stadio Ennio Tardini di Parma nel primo posticipo del lunedì sera della quarta giornata di Serie A.

Partita assurdamente senza senso, ma tre punti meravigliosi per i friulani, attualmente primi in classifica con dieci punti e quattro risultati utili consecutivi, mentre è la seconda sconfitta consecutiva per gli emiliani.

Sintesi di Parma-Udinese 2-3

Out Benedyczak, Estevez, Kowalski e Suzuki per Fabio Pecchia, che schiera Delprato, Balogh, Circati e Coulibaly in difesa davanti a Chichizola, in mediana i soliti Bernabe e Sohm, super trequarti con Cancellieri, Mihaila e Man alle spalle di Bonny unica punta.

Non ci sono Deulofeu e Sanchez per Kosta Runjaic, che punta su Kristensen, Bijol e Giannetti in difesa a protezione di Okoye, ancora Ehizibue e Kamara sulle fasce, mentre in mediana Karlstrom con Payero e Lovric; scegli Lucca e Thauvin in attacco.

E’ una partita molto bella nel primo tempo, visto che i ritmi sono abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti provano a difendersi con un’ottima disposizione in campo.

Al 2′ minuto i padroni di casa sbloccano subito il risultato con Delprato, che trova il gol del vantaggio con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Mihaila.

Gli ospiti provano a reagire, ma i padroni di casa sono bravi a tenere distanti dalla propria area di rigore gli avversari, che si rendono pericolosi solo con Thauvin e con un tentativo di autorete di Coulibaly, sventato sia dal palo che da Chichizola.

Dopo il giallo a Giannetti, nel finale prima al 43′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Bonny su assist perfetto di Man, e poi Lucca viene fermato dalla traversa.

Succede di tutto e di più in un secondo tempo assolutamente folle, con la clamorosa reazione degli ospiti, che entrano in campo con tutt’altro piglio grazie alle sostituzioni che vedono coinvolti Kabasele e Ekkelenkamp subentrare a Giannetti e Payero.

Al 50′ minuto gli ospiti ritornano in partita accorciando il risultato con Lucca, che sfrutta al meglio il perfetto cross di Kamara.

Entrano Keita, subito ammonito, Zarraga e Davis al posto di Cancellieri, Lovric e Lucca, ma al 69′ minuto ci pensa Thauvin con una magia a pareggiare.

C’è spazio per Almqvist e Hernani per Man e Sohm, al 74′ minuto viene espulso Keita per doppia ammonizione e gli ospiti ne approfittano per prendere in mano il pallino del gioco ed attaccare a testa bassa.

E, infatti, al 79′ minuto completano la rimonta con Thauvin, che ribalta il risultato regalandosi una bellissima doppietta ribadendo in rete la palla dopo la respinta di Okoye alla conclusione di Ekkelenkamp.

Nel finale vengono ammoniti Ehizibue e Davis, entrano Brenner, Camara e Hainaut al posto di Thauvin, Mihaila e Balogh

Highlights e Video Gol di Parma-Udinese 2-3:

Tabellino di Parma-Udinese 2-3

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulbaly, Balogh (88′ Hainaut), Circati, Del Prato (c); Bernabé, Sohm (70′ Hernani); Man (70′ Almqvist), Cancellieri (55′ Keita), Mihaila (88′ D. Camara); Bonny. Allenatore: Pecchia.

UDINESE (3-5-2): Okoye; T. Kristensen, Bijol, Giannetti (45′ Kabasele); Ehizibue, Karlstrom, Payero (45′ Ekkelenkamp), Lovric (65′ Zarraga), H. Kamara; Thauvin (c) (85′ Brenner); Lucca (65′ Davis). Allenatore: Runjaic.

ARBITRO: Rosario ABISSO.

GOL: 2′ Del Prato, 43′ Bonny, 49′ Lucca, 68′, 77′ Thauvin.

ASSIST: 2′ Mihaila, 43′ Man, 49′ H. Kamara, 68′ Davis

AMMONITI: 38′ Giannetti per fallo su Cancellieri, 62′ Keita per fallo su Karlsson, 84′ Ehizibue per accenno di rissa con Hernani, 86′ Davis per fallo su Mihaila.

ESPULSI: 74′ Keita per doppia ammonizione (la seconda per fallo su Thauvin).

NOTE: recupero +1′,

