Video Gol Highlights Parma-Spal 0-1: decide Petagna

Risultato Parma-Spal 0-1, 26° Giornata Serie A: partita prima ritardata, poi cominciata con più di un’ora di ritardo, basta il rigore di Petagna per regalare la vittoria a Di Biagio

In un clima surreale, la Spal si regala un vero e proprio colpaccio battendo il Parma in uno Stadio Ennio Tardini completamente vuoto nel recupero della 26° giornata di Serie A, 7° turno del girone di ritorno.

Prima vittoria sulla panchina dei ferraresi per Gigi Di Biagio, che prova ad alimentare i sogni di salvezza fermando gli emiliani dopo la vittoria dello scorso turno.

La sintesi di Parma-Spal 0-1, 26° Giornata Serie A

E’ una partita strana nel primo tempo, non solo perché si gioca a porte chiuse, ma anche e soprattutto per quello che accade prima del fischio d’inizio. Infatti, proprio mentre i giocatori stavano per scendere in campo, l’arbitro ha fermato tutti in attesa della decisione relativa alla possibilità di sospendere definitivamente il campionato.

Dopo oltre mezz’ora di attesa, la decisione della Lega è stata di giocare, almeno per oggi, posticipando la decisione definitiva martedì, quando ci sarà il consiglio straordinario federale con i vertici della FIGC per affrontare al meglio l’emergenza legata alla diffusione del contagio del Coronavirus.

Tornando al campo, i ritmi del primo tempo sono stati davvero molto bassi, con i padroni di casa a fare maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine e tentano di ripartire in contropiede.

Dopo un diagonale leggermente impreciso di Gagliolo, gli ospiti rispondono con il solito Petagna, mentre nel finale al solito tentativo di Gervinho gli ospiti si rendono pericolosi con Valoti, ma manca sempre la giocata vincente.

Anche nel secondo tempo i ritmi sono molto bassi, ma almeno le due squadre attaccano maggiormente, forse anche nel tentativo di riscaldarsi dopo una prima frazione di gioco quasi da allenamento.

Ci prova Kulusevski senza precisione, poi Colombi ci mette una pezza su Valoti, prima del clamoroso errore sotto porta di Gervinho, che non riesce a sfruttare l’errore della difesa avversaria.

Al 71′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Petagna, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Bruno Alves su Valoti.

I padroni di casa reagiscono con rabbia ed orgoglio, prendono in mano il pallino del gioco ed iniziano un vero e proprio assedio alla porta degli ospiti, che si difendono compatti e non lesinano a ripartire in contropiede sfruttando gli spazi lasciati dagli avversari.

E, infatti, nonostante le occasioni di Darmian, Kulusevski e Gervinho, ad avere la palla gol reale per segnare ancora sono gli ospiti, ancora Petagna, ma in realtà era in posizione di fuorigioco.

Video Gol Highlights di Parma-Spal 0-1, 26° Giornata Serie A

Il tabellino di Parma-Spal 0-1, 26° Giornata Serie A PARMA-SPAL 0-1

Parma (4-3-3): Colombi; Darmian (42′ st Siligardi), Iacoponi, Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman (28′ st Caprari), Kurtic; Kulusevski (37′ st Karamoh), Cornelius, Gervinho.

A disp.: Corvi, Radu, Dermaku, Regini, Karamoh, Sprocati, Pezzella. All.: D’Aversa

SPAL (4-5-1): Berisha; Cionek, Bonifazi, Vicari, Reca (34′ Felipe); Valoti, Valdifiori, Missiroli, Murgia (44′ st Tunjov), Fares (18′ st Sala); Petagna.

A disp.: Thiam, Letica, Floccari, Castro, Cerri, Tomovic, D’Alessandro, Zukanovic. All.: Di Biagio

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 25′ st rig. Petagna (S)

Ammoniti: Brugman, Gagliolo (P); Felipe (S)

Espulsi: – Logo della Serie A

©RIPRODUZIONE RISERVATA