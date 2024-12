Video Gol Highlights Parma-Monza 2-1: Sintesi 28-12-2024

Video Gol e Highlights Parma-Monza 2-1, 18° Giornata Serie A: segnano Valenti, Hernani e Pedro Pereira

Il Parma batte Monza allo Stadio Ennio Tardini di Parma nel primo anticipo del sabato della diciottesima giornata di Serie A.

Gli emiliani tornano alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive e si portano a quota diciotto punti in classifica, mentre ai brianzoli non basta il cambio in panchina collezionando la quarta sconfitta consecutiva.

Sintesi di Parma-Monza 2-1

Out Bernabe, Charpentier, Circati, Delprato, Estevez, Kowalski e Osorio per Fabio Pecchia, che schiera Hainaut, Valenti, Balogh e Coulibaly in difesa davanti a Suzuki, sorpresa Hernani con Keita e Sohm, scelto Cancellieri in attacco con Mihaila e Man.

Non ci sono Cragno, Gagliardini, Pessina e Vignato per Salvatore Bocchetti, che punta su D’Ambrosio, Izzo, Pablo Marì, Carboni e Birindelli in difesa a protezione di Turati, in mediana sempre Bondo e Bianco, scelto Ciurria in attacco con Maldini e Caprari.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti partono fortissimo mostrando grinta e aggressività nel pressing, mentre i padroni di casa sono un po’ troppo lenti nel giro della palla.

Dopo una traversa colpita da Maldini, al 3′ minuto viene annullata la rete di Ciurria grazie all’intervento del VAR, che ravvisa la fuoriuscita della palla oltre la linea, e al 9′ minuto viene annullata anche la rete di Maldini, questa volta per fuorigioco.

I padroni di casa rispondono con Mihaila, ma è Suzuki a fare il fenomeno su Caprari prima e Birindelli poi, mentre Izzo è poco cinico prima di essere ammonito, con lui anche D’Ambrosio e Pablo Marì.

Succede di tutto e di più in un secondo tempo infinito, che si apre con il gol del vantaggio dei padroni di casa firmato da Hernani al 55′ minuto, bravo a trasformare il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Pablo Marì, espulso per doppia ammonizione, su Coulibaly.

Entra Djuric al posto di Maldini e al 58′ minuto segnerebbe subito, ma viene tutto annullato per posizione di fuorigioco, vengono ammoniti anche Valenti e Birindelli, si fa male Hernani, che esce per Camara quando entrano anche Benedyczak e Sensi per Bondo e Man.

Viene dato un altro rigore ai padroni di casa, ma subito cancellato dopo l’on field review, mentre viene ammonito anche Hainaut ed entrano Pedro Pereira e Martins al posto di Birindelli e Ciurria.

Al 85′ minuto proprio i due neo entrati riescono a collezionare il gol del pareggio, quando Martins trova Pedro Pereira con un bel cross in area di rigore.

Nel finale c’è spazio per Almqvist al posto di Hainaut, mentre vengono ammoniti Camara e Pedro Pereira, prima del clamoroso gol vittoria dei padroni di casa al 98′ minuto di Valenti sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Highlights e Video Gol di Parma-Monza 2-1:

Tabellino di Parma-Monza 2-1

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut (89′ Almqvist), Balogh, Valenti, Coulibaly; Keita (46′ Valeri), Sohm; Man, Hernani (68′ Camara), Mihaila; Cancellieri (46′ Bonny). All. Pecchia

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marí, D’Ambrosio; Birindelli, Bondo, Bianco, Carboni; Ciurria, Caprari; Maldini (57′ Djuric). All. Bocchetti

Arbitro: Federico La Penna

Gol: 56′ rig. Hernani (P), 86′ Pereira (M), 98′ Valenti (P)

Assist: Martins (M, 1-1), Mihaila (P)

Ammoniti: Izzo, D’Ambrosio, Pablo Marí, Valenti, Carboni, Birindelli, Hainaut, Camara, Pereira

Espulsi: 54′ Pablo Marí

