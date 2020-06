Video Gol Highlights Parma-Inter 1-2: sintesi 28-6-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Parma-Inter 1-2, 28° Giornata Serie A: segna Gervinho, espulso Berni dalla panchina, pareggia De Vrij, espulso anche Kucka, la ribalta Bastoni

Al termine di una partita difficilissima, l’Inter vince in rimonta contro il Parma allo Stadio Ennio Tardini di Parma nel posticipo della 28° giornata di Serie A, 10° turno del girone di ritorno.

Vittoria di importanza fondamentale per i nerazzurri, che rispondono all’inseguitrice diretta con il terzo risultato utile consecutivo e tenendo lontana anche l’attuale quinta in classifica.

Risultato molto bugiardo per gli emiliani, che avrebbero meritato miglior sorte, fermandosi dopo due risultati utili consecutivi, allontanandosi dalla zona europea.

Parma-Inter, 28° giornata di Serie A

La sintesi di Parma-Inter 1-2, 28° Giornata Serie A

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Gli ospiti fanno possesso palla, ma i padroni di casa sono perfetti in fase difensiva e ripartono in contropiede in maniera letale.

Infatti, dopo un salvataggio di Demarku sulla linea, inizia il Gervinho show: prima non trova la porta; poi al 15′ minuto sblocca il risultato trovando il gol del vantaggio con una bellissima giocata personale beffando il povero Candreva.

Gli ospiti reagiscono con rabbia, prendono in mano il pallino del gioco, si riversano nella metà campo degli avversari e assaltano la porta di Sepe, che si salva sul tentativo di Godin ed è bravo su Lautaro Martinez.

Eppure, ad andare molto più vicino alla rete sono i padroni di casa, che sfiorano il raddoppio con Kulusevski e un devastante Cornelius, i quali però risultano poco cinici proprio sul più bello.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti continuano ad accerchiare la difesa dei padroni di casa, che ripartono con rapidità con il proprio tridente.

Infatti, nonostante qualche conclusione di Eriksen e Lautaro Martinez, è ancora una volta Kulusevski ad obbligare Handanovic agli straordinari, mentre Sepe non ha problemi su Sanchez e Lukaku.

Il pareggio arriva all’84′ minuto, quando De Vrij devia in rete di testa il precedente colpo di testa di Lautaro Martinez sugli sviluppi di un calcio d’angolo e viene espulso Kucka per insulti all’arbitro.

E all’87′ minuto addirittura gli ospiti completano la rimonta ribaltando il risultato con il colpo di testa di Bastoni su assist di Moses.

Nel finale gli ospiti approfittano della superiorità numerica per gestire il vantaggio, rendendosi ancora pericolosi con Young.

Video Gol Highlights di Parma-Inter 1-2, 28° Giornata Serie A

Il tabellino di Parma-Inter 1-2, 28° Giornata Serie A

PARMA-INTER 1-2

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini (41′ st Laurini), Dermaku (32′ st Regini), Bruno Alves, Gagliolo (1′ st Pezzella); Kucka, Scozzarella (10′ st Hernani), Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho (41′ st Brugman). A disp.: Colombi, Radu, Karamoh, Brugman, Barillà, Caprari, Siligardi, Sprocati. All.: D’Aversa

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin (23′ st Bastoni), De Vrij, D’Ambrosio; Candreva (24′ st Moses), Barella, Gagliardini, Biraghi (24′ st Young); Eriksen (24′ st Sanchez); Lukaku, Lautaro Martinez (44′ st Borja Valero). A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Asamoah, Esposito, Pirola, Agoumé. All.: Stellini (Conte squalificato)

Arbitro: Maresca

Marcatori: 15′ Gervinho (P), 39′ st De Vrij (I), 42′ st Bastoni (I)

Ammoniti: Lautaro Martinez (I), Dermaku (P), Gagliardini (I), Kucka (P), Godin (I), Kurtic (P) ,Moses (I)

Espulsi: Berni (I) dalla panchina e Kucka (P) al 39′ st per proteste

Note:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

