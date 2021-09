Video Gol Highlights Parma-Cremonese 1-2: sintesi 19-09-2021

Risultato Parma-Cremonese 1-2: gran colpo della squadra ospite, che espugna il “Tardini” con una partita di grande sostanza.

La Cremonese chiude il primo tempo sopra di due reti, realizzate da Fagioli e Vido, e sbaglia anche un rigore ad inizio ripresa con Di Carmine. Mihaila accorcia, ma il rosso a Vazquez frena la caccia al pari dei ducali.

I lombardi sono adesso al terzo posto con 9 punti, mentre il Parma è ottavo con 7 in compagnia del Benevento.

Sintesi Parma-Cremonese 1-2

Al 3° minuto un errore di Cobbaut agevola la Cremonese, che va in vantaggio: Fagioli tocca il pallone mentre il belga esce per far partire l’azione parmense e agevola il recupero Di Carmine, che riconsegna la palla al centrocampista per il tocco vincente a tu per tu con Buffon.

Nonostante il gol, la partita si spegne e si sviluppa in fraseggi fini a se stessi, ma al 34° un secondo blitz dei grigiorossi porta al raddoppio: a segnare è Vido, che fa suo un cross di Valeri inutilmente smorzato dalla difesa e segna di prima intenzione, anche lui, da di distanza ravvicinata.

Al 36° Buffon evita che Gaetano faccia addirittura tris con un tiro da fuori effettuato dopo aver ubriacato Cobbaut in dribbling, mentre al 37° si vede finalmente il Parma con una chance per Mihaila, che sfrutta un errore di Bianchetti e tira appena Carnesecchi lascia l’area mancando il bersaglio.

Il primo tempo si conclude dopo qualche tiro estremamente impreciso e senza altre occasioni da gol.

Al 47° Man manca di poco il gol dell’1-2 con una conclusione da fuori area deviata provvidenzialmente da Carnesecchi, ma è ancora la Cremonese ad avere la chance più grossa: Schiattarella tira giù Fagioli in area al 49° e Volpi assegna la massima punizione.

Sul dischetto c’è Di Carmine, che si fa ipnotizzare da Buffon, ma Schiattarella entra in area prima del tempo e il penalty dev’essere ripetuto. Il battitore è sempre lo stesso, e anche il risultato: palla fuori.

Al 69° il Parma, che da parecchi minuti pressava senza trovare sbocchi, riapre la partita con Mihaila, che riceve palla da Inglese e scocca uno splendido tiro a giro con il destro dal limite dell’area sul quale Carnesecchi è impotente.

Le velleità parmensi trovano, però, un nemico interno, Franco Vazquez: l’italo-argentino, già ammonito, battibecca con Pecchia e Volpi espelle entrambi. I ducali restano in dieci nel momento cruciale e viene a mancare la classe necessaria. Il risultato non subisce altre trasformazioni.

Migliori in campo Fagioli (7), in gol all’esordio e sempre utile, e Buffon (7), incolpevole sui gol e bravo ad impedire che il match si chiuda già ad inizio ripresa. Male Vazquez (3.5), indecorosamente espulso in un momento fondamentale, e Di Carmine (5), il cui errore dagli undici metri poteva rivelarsi fatale.

Video Gol Highlights Parma-Cremonese 1-2

Tabellino Parma-Cremonese 1-2

Parma (4-3-3): Buffon; Sohm (46′ Coulibaly), Cobbaut, Danilo, Delprato; Juric, Schiattarella (66′ Brunetta), Vazquez; Man (84′ Iacoponi), Inglese, Mihaila (85′ Correia). Allenatore: Maresca

Cremonese (4-3-3): Carnesecchi; Sernicola, Okoli, Bianchetti, Valeri; Bartolomei (79′ Nardi), Castagnetti, Fagioli; Vido (58′ Zanimacchia), Di Carmine (74′ Ciofani), Gaetano (79′ Crescenzi). Allenatore: Pecchia

Marcatori: 3′ Fagioli, 34′ Vido e 69′ Mihaila

Arbitro: Volpi

Ammoniti: Bianchetti, Bartolomei, Sernicola, Vazquez, Mihaila e Iacoponi

Espulsi: 72′ Vazquez

Note: al 54′ Di Carmine calcia fuori un rigore

