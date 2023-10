Video Gol Highlights Parma-Como 2-1: sintesi 20-10-2023

Video Gol e Highlights Parma-Como 2-1: grazie ad una gara accorta gli emiliani riscattano la sconfitta subita in Laguna due settimane fa, ma rischiano troppo nel finale contro un avversario svegliatosi troppo tardi da un generale torpore.

Man apre le marcature molto presto e il neo entrato Charpentier pare chiudere il discorso a metà ripresa, ma il Como riesce ad accorciare con Barba in pieno recupero provocando qualche grattacapo agli emiliani.

Il Parma, sempre in vetta, sale a 23 punti e torna momentaneamente a +4 sul 2° posto occupato dal Palermo e a +5 dalla terza piazza occupata da Catanzaro e Venezia, mentre il Como manca l’opportunità di restare da solo al 5° posto e, ancora a quota 14 punti, deve condividerlo con il Cosenza.

Sintesi Parma-Como 2-1

Per i ducali la sfida si mette bene molto presto grazie ad una bella azione che vede Benedyczak e Man scambiare e il rumeno concludere, infine, battendo Semper con un preciso sinistro rasoterra all’8° minuto.

Dopo la rete, il Como reagisce con un cross basso di Cassandro che nessun compagno riesce a raggiungere, mentre il Parma, difendendosi con efficacia, non manca di provare a cercare il 2-0 con varie soluzioni, specie da fuori, che vanno a infrangersi sui difensori ospiti e non impensieriscono Semper.

Chichizola, spettatore non pagante, usa i guantoni solo al 33° minuto su un tiro centrale di Verdi su assist di Cassandro, che tra i comaschi è il più attivo. Subito dopo Sohm prova la girata al volo su traversone di Hernani e manda la sfera poco oltre la traversa spaventando ancora il portiere croato dei lombardi.

Solo al 41° il Como si rende pericoloso: Cutrone scatta su un lancio lungo ed entra in area cercando la porta con un sinistro potente sul quale Chichizola deve impegnarsi per deviare in corner. Poco prima della segnalzazione del recupero, quattro minuti, Ioannou sfiora il palo con un bel tuffo di testa su traversone di Bellemo.

Non accade altro e, finito il recupero, le due squadre tornano negli spogliatoi.

La ripresa è priva di emozioni fino all’improvviso raddoppio degli emiliani al minuto 74: Hernani verticalizza per il nuovo entrato Charpentier, bravissimo ad incrociare con il destro da dentro l’area; per il congolese è il primo gol stagionale.

Il Parma, forte dei due gol di vantaggio, controlla le rare sortite del Como, ma si distrae troppo nel finale e nel secondo dei cinque minuti di recupero Barba è bravo a staccare e mettere in rete di testa il corner di Arrigoni. Solo ora i lombardi attaccano con maggior convinzione, ma è troppo tardi e il triplice fischio ne sancisce la sconfitta.

Migliori in campo Hernani (7), sempre preciso ed accurato con tanto di prezioso assist a Charpentier in occasione del raddoppio, e Barba (6), autore del gol che riapre in apparenza la partita e ultimo ad arrendersi. Male Colak (5), che vaga spaesato e senza fare granché, e Ioannou (5), meno brillante del solito.

Highlights e Video Gol Parma-Como 2-1

Tabellino Parma-Como 2-1

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Delprato, Circati, Di Chiara; Bernabé (72′ Begic), Hernani; Man (72′ Charpentier), Sohm (58′ Bonny), Benedyczak (63′ Mihaila); Colak (63′ Estevez). Allenatore: Pecchia

Como (3-4-2-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba; Cassandro (79′ Arrigoni), Bellemo, Abildgaard (72′ Blanco), Ioannou (62′ Chajia); Baselli (78′ Kerrigan), Verdi (79′ Gabrielloni); Cutrone. Allenatore: Longo

Marcatori: 8′ Man, 74′ Charpentier e 92′ Barba

Arbitro: Zufferli

Ammoniti: Abildgaard, Curto, Bernabé e Circati