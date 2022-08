Video Gol Highlights Parma-Bari 2-2: sintesi 12-08-2022

Risultato Parma-Bari 2-2: ad un bel primo tempo segue una ripresa molto meno divertente e maggiormente tattica, ma siamo ad agosto e ci sta; la condizione migliorerà con il tempo.

Man apre subito le marcature a favore del Parma, ma i neo promossi baresi pareggiano prima con un penalty di Antenucci e poi trovano il raddoppio con una prodezza di Folorunsho; nei secondi finali del primo tempo Mihaila pareggia su punizione.

Sintesi Parma-Bari 2-2

Il Parma parte fortissimo e dopo tre minuti è già avanti per merito di Man, che fredda Caprile con un delizioso tiro a giro su assist in profondità di Vazquez.

Il neo promosso Bari non si fa intimidire, sfiora quasi subito il pareggio con un tiro di Cheddira respinto da Chichizola e all’11° e pareggia meritatamente ancora grazie al soprendente numero 11, che viene steso in area da Estevez e si procura un calcio di rigore.

Antenucci se ne incarica e, dopo un tentativo errato, ma fatto ripetere perché il portiere parmense non era in posizione adeguata, trasforma il secondo tiro battendo di potenza.

La partita si fa più tattica in seguito, pur con i ducali pericolosi un paio di volte con i funambolici Mihaila e Bernabé, che costringono Caprile a due prodezze in dieci minuti, al 21° e al 31°, e al 35° i galletti sorprendono ancora gli avversari con un autentico missile da fuori area di Folorunsho, che fulmina Chichizola con inaudita violenza mettendo a frutto un pallone di Cheddira.

Al 44° Caprile è ancora eccellente sventando con la punta delle dita un tiro di Vazquez, che aveva preso il palo poco prima, ma nel primo minuto di recupero Mihaila beffa gli ospiti con un calcio di punizione dal limite che attraversa una barriera apertasi imprudentemente al momento della battuta. Si va al riposo, dunque, sul 2-2.

Nella ripresa accade pochissimo, esclusa un’azione nell’area pugliese che, se Juric e Vazquez non si ostacolassero nel tentativo di battuta, potrebbe riportare i padroni di casa in vantaggio.

Ciò avviene al 61°: prima e dopo, pochissimo da dire e da raccontare. Le due squadre non fanno più di tanto e si risparmiano visto il caldo e i ritmi serrati e così il 2-2 non cambia più.

Migliori in campo Man (7), che dà il là al vantaggio ducale e poi pareggia su piazzato, e Caprile (7.5), decisivo più di una volta. Male Estevez e Terranova (5 per entrambi), spesso in affanno.

Video Gol Highlights Parma-Bari 2-2

Tabellino Parma-Bari 2-2

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Romagnoli, Valenti, Oosterwolde; Estevez (46′ Juric), Bernabé (71′ Benedyczak); Mihaila (71′ Camara), Vazquez (76′ Tutino), Man; Inglese (58′ Sohm). Allenatore: Pecchia

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Terranova, Ricci; Maiello, Maita, Folorunsho (81′ Galano); Botta (71′ Mallamo); Antenucci (89′ Bosisio), Cheddira (82′ Cangiano). Allenatore: Mignani

Marcatori: 3′ Man, 11′ rig. Antenucci, 35′ Folorunsho e 46′ pt Mihaila

Arbitro: Massa

Ammoniti: Terranova, Estevez, Valenti, Cheddira, Mihaila, Bernabé, Mallamo e Delprato