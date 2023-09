Video Gol Highlights Palermo-Cosenza 0-1: sintesi 22-09-2023

Risultato Palermo-Cosenza 0-1: vittoria in extremis dei calabresi al “Barbera” in una partita inzialmente equilibrata che i rossoblu, alla fine, hanno meglio interpretato fino alla vittoria finale.

Canotto, entrato all85°, segna sei minuti dopo il gol decisivo.

Il Palermo manca l’aggancio al Parma capolista e resta a 10 punti, mentre il Cosenza torna al successo dopo quattro partite e sale al 4° posto con 8 punti.

Sintesi Palermo-Cosenza 0-1

Le due squadre si equivalgono per tutta la prima frazione collezionando almeno due occasioni a testa: al 2° minuto Tutino sfrutta un errore di Mateju e di destro conclude di potenza sfiorando il palo e al 9° rispondono i padroni di casa con un tiro al volo di Aurelio su aziona d’angolo che esalta i riflessi di Micai.

Al 12° minuto Di Francesco, a tu per tu con Micai, calcia male agevolandolo, mentre Pigliacelli deve intervenire al 18° su un tiro di Forte liberato da un altro errore, stavolta di Lucioni.

Al 21°, infine, è ancora Di Francesco a mancare la rete dopo una bella azione personale abbellita dall’esca di Brunori e chiusa da un gran tiro respinto dal portiere del Cosenza.

La seconda metà della prima frazione è priva di grosse emozioni e il risultato resta inalterato.

Dopo una prima parte senza emozioni, la ripresa si infiamma al 65° con il palo colto da Marras, il cui rasoterra spiazza Pigliacelli prima di infrangersi sul legno. Il portiere palermitano è poi bravissimo al 70° su una potente zuccata di Forte invitato dall’ex Rispoli; la partita, infine, si riaddormenta fino al recupero.

Ben sette sono i minuti extra concessi e nel primo di essi il neo entrato Canotto, subentrato a Marras sei minuti prima, inventa uno spettacolare destro a giro dai venti metri che finisce all’incrocio. I minuti successivi trascorrono senza altre emozioni e al triplice fischio parte la festa cosentina.

Migliori in campo Pigliacelli (7), due volte decisivo prima della resa, e Canotto (7.5), autore di un gol spettacolare e man of the match con soli cinque minuti di partita giocati. Male Brunori (5) e Mazzocchi (5), bloccati.

Highlights e Video Gol Palermo-Cosenza 0-1

Tabellino Palermo-Cosenza 0-1

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio (46′ Lund); Henderson (67′ Vasic), Stulac (67′ Gomes), Segre; Di Mariano (76′ Insigne), Brunori, Di Francesco (81′ Mancuso). Allenatore: Corini

Cosenza (4-2-3-1): Micai; Cimino (70′ Rispoli), Meroni (54′ Sgarbi), Venturi, D’Orazio; Zuccon (69′ Viviani), Calò; Marras (85′ Canotto), Mazzocchi, Tutino (85′ Voca); Forte. Allenatore: Caserta

Marcatori: 91′ Canotto

Arbitro: Monaldi

Ammoniti: D’Orazio, Segre, Tutino e Canotto