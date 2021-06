Video Gol Highlights Olanda-Austria 2-0: Sintesi Europei 17-6-2021

Video Gol e Highlights Olanda-Austria 2-0, 2° Giornata Gruppo C Europei 17-6-2021: la sblocca Depay su rigore, raddoppia Dumfries

L’Olanda batte l’Austria alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam nella seconda partita della seconda giornata del Gruppo C della fase a gironi degli Europei.

Altri tre punti per gli olandesi, che si portano a quota sei punti esono già qualificati come primi classificati agli ottavi di finale, visto che l’Ucraina e gli austriaci rimangono a quota tre punti appaiate, mentre la Macedonia resta il fanalino di coda con zero punti.

Sintesi di Olanda-Austria 2-0

E’ una partita piacevole nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli olandesi partono forte, mettendo in campo tutta la propria qualità, mentre gli austriaci cercano di pressare con aggressività e difendersi con compattezza.

Al 10′ minuto gli olandesi sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Depay, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Alaba su Dumfries.

Gli austriaci accusano il colpo e vanno in completa balia degli olandesi, che continuano a macinare gioco ed occasioni con Depay, che però è poco cinico sotto porta da buona posizione.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco nel secondo tempo, che appare molto più equilibrato, sempre caratterizzato dal possesso palla degli olandesi, ma anche dall’ottima fase difensiva degli austriaci.

A salvare gli austriaci sono il portiere Bachmann sul colpo di testa ravvicinato di De Vrij e un difensore sul successivo tentativo di tap in vincente di De Ligt.

Al 67′ minuto gli olandesi segnano il gol del raddoppio con Dumfries, servito da Malen, lanciato in contropiede da una bellissima verticalizzazione di Depay.

Gli austriaci provano a reagire con rabbia ed orgoglio, prendono in mano il pallino del gioco, ma il giro della palla è davvero lento e privo di idee, rendendosi pericolosi solo con una conclusione dalla distanza di Alaba e il tentativo di Onisiwo, ma senza fortuna.

Tabellino di Olanda-Austria 2-0

Olanda (3-4-1-2): Stekelenburg; De Ligt, De Vrij, Blind (Dal 63′ Aké); Dumfries, De Roon (Dal 74′ Gravenberch), F. De Jong, Van Aanholt (Dal 61′ Wijndal); Wijnaldum; Weghorst (Dal 63′ Malen), Depay (Dal 83′ L. De Jong). Ct. F. De Boer



Austria (3-1-4-2): Bachmann; Dragovic (Dal 84′ Lienhart), Hinteregger, Alaba; Schlager (Dal 84′ Onisiwo); Lainer, Baumgartner (Dal 70′ Lazaro), Laimer (Dal 62′ Grillitsch), Ulmer; Sabitzer, Gregoritsch (Dal 61′ Kalajdzic). Ct. Foda



Arbitro: Grinfeeld (Israle)

Gol: 11′ rig. Depay (O), 67′ Dumfries (O)

Assist: Malen

Ammoniti: De Roon, Bachmann

