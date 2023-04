Video Gol Highlights Napoli-Milan 1-1: sintesi 18-04-2023

Video Gol e Highlights di Napoli-Milan 1-1: decidono il match i gol di Giroud nel primo tempo e Osimhen in pieno recupero con un rigore sbagliato per parte.

Dopo sedici anni il Milan torna in semifinale di Champions League dove troverà una tra Inter e Benfica.

Dopo la sfuriata azzurra nei primi venti minuti, il Milan inizia ad attaccare, sbaglia un rigore vero ed uno in movimento con Giroud e colpisce a fine primo tempo con lo stesso francese dopo una grande azione personale di Leao. Nella ripresa anche Kvaratskhelia sbaglia il rigore del pareggio (Maignan superlativo) per poi trovarlo al 93° con Osimhen. Troppo tardi.

La Sintesi di Napoli-Milan 1-1

Inevitabilmente condotto dal Napoli, il primo tempo del Milan è pieno di sofferenza, seppur senza rischiare per davvero, ma contraddistinto da due colossali occasioni.

La prima è un rigore, assegnato al 22° per un fallo di Mario Rui su Leao e sbagliato da Giroud, che calcia troppo centralmente agevolando la respinta di Meret, mentre al 28° ancora il francese non angola il suo tiro dopo una bella azione e tira addosso al portiere.

Da parte del Napoli, invece, si registrano solo tiri imprecisi o di facile lettura per Maignan e nessun vero tentativo pericoloso. La furia napoletana pian piano si placa ed emerge Leao, decisivo al 43° con la meravigliosa galoppata da area ad area con assist incorporato per Giroud, pronto a spingere il pallone in rete per il fondamentale 0-1.

Tutto quel che il Napoli produce nel finale di primo tempo, allungato con un appendice di 6 minuti anche a causa delle sostituzioni di Mario Rui e Politano per concomitanti infortuni, è un gol annullato ad Osimhen per fallo di mano. La prima frazione si conclude puntuale al 51° minuto esatto.

L’atteggiamento dei meneghini non muta, sempre guardingo, mentre i partenopei si fanno notare per la maggior pericolosità del proprio gioco e per due grosse chance create da Kvaratskhelia e dallo stesso georgiano sprecate, al 47° e al 58°: entrambe le volte il numero 77 sfonda a sinistra con accelerazioni e dribbling da applausi, ma conclude malissimo non trovando il bersaglio da buona posizione.

Al 60° anche Lozano, stavolta sulla destra, si avventura alla ricerca del gol, ma calcia malissimo e il suo tiro a giro finisce ben oltre il palo. Al 64° va fuori anche il colpo di testa di Olivera su azione da corner.

Dopo una fase priva di guizzi, al minuto 82 il Napoli ottiene un rigore netto per un fallo di mano di Tomori sul traversone basso di Di Lorenzo. Kvaratskhelia può riaprire i giochi e calcia forte ed angolato, ma Maignan è un gatto e respinge la conclusione.

All’89° Olivera è ancora pericoloso di testa, ma nuovamente impreciso, sull’ennesimo corner per gli azzurri. Al 91°, primo dei quattro miuti di recupero, un cross di Kvaratskhelia sfiorato da Ostigard prende una traiettoria velenosa che Maignan disinnesca con un altro balzo felino.

Il portiere del Milan deve però arrendersi al 93° su un bel colpo di testa in avvitamento di Osimhen, fin qui anestetizzato dai difensori ospiti, su cross di Raspadori. Ma non c’è tempo per l’assalto finale: il triplice fischio arriva quasi subito.

Highlights e Video Gol di Napoli-Milan 1-1

Il Tabellino di Napoli-Milan 1-1

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (74′ Ostigard), Juan Jesus, Mario Rui (34′ Olivera); Ndombele (64′ Elmas), Lobotka, Zielinski (74′ Raspadori); Politano (34′ Lozano), Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz (59′ Messias), Bennacer, Leao (84′ Saelemaekers); Giroud (68′ Origi). Allenatore: Pioli

Marcatori: 43′ Giroud e 93° Osimhen

Arbitro: Marciniak (POL)

Ammoniti: Hernandez, Maignan e Di Lorenzo

Note: al 22′ Meret para un rigore a Giroud e all’82° Maignan para un rigore a Kvaratskhelia