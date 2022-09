Video Gol Highlights Napoli-Lecce 1-1: Sintesi 31-8-2022

Video Gol e Highlights Napoli-Lecce 1-1, 4° Giornata Serie A: Colombo pareggia Elmas, Meret para un rigore

Solo un pareggio tra Napoli e Lecce allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nella quarta giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione.

Secondo pareggio consecutivo per i partenopei, che racimolano il quarto risultato utile consecutivo in questo inizio di stagione.

Secondo pareggio consecutivo anche per i pugliesi, che cancellano le prime due sconfitte consecutive e continuano a muovere la classifica.

Sintesi di Napoli-Lecce 1-1

Tante sorprese per Luciano Spalletti, che fa ampio turnover e non ha a disposizione Demme, Ounas e Zedadka. Esordio da titolare per Olivera e Ostigard in difesa con Kim e Di Lorenzo davanti a Meret, Ndombele in mediana con Anguissa e anche Raspadori sulla trequarti con Elmas e Politano alle spalle di Osimhen unica punta.

Assenti Brancolini, Cetin e Dermaku per Marco Baroni, che conferma Gendrey, Baschirotto e Pezzella in difesa con Tuia a protezione di Falcone, schierando Helgason, Hjulmand e Askildsen in mediana. In attacco, invece, spazio al trio formato da Di Francesco, Colombo e Banda.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che i ritmi sono abbastanza intensi. La qualità nei padroni di casa è davvero sopraffina, ma gli ospiti sono ben messi in campo e rispondono con l’entusiasmo e la grinta agli avversari.

Dopo l’ammonizione a Politano, che costringe Falcone alla grande parata, succede di tutto tra il 25′ e il 27′ minuto: rigore per gli ospiti, fischiato dall’arbitro per fallo di Ndombele su Di Francesco, ma Colombo si fa parare l’esecuzione da Meret dopo che aveva precedentemente segnato senza il fischio; poi, l’azione prosegue e Elmas sfrutta il tiro cross di Politano beffando il portiere, segnando il gol del vantaggio e sbloccando il risultato.

Grandissima reazione degli ospiti, che pareggiano al 31′ minuto proprio con Colombo, che si inventa una grandissima giocata con il suo sinistro sotto alla traversa.

HT | Colombo prima sbaglia il rigore poi sigla il gol del pareggio rispondendo ad Elmas!#NapoliLecce pic.twitter.com/A33gSNn8zu — Lega Serie A (@SerieA) August 31, 2022

Nel finale ci sono diversi falli e i gialli rifilati a Hjulmand e allo stesso Colombo, oltre al colpo di testa di Baschirotto a fil di palo.

Il secondo tempo inizia con una girandola di cambi: dentro Zielinski, Lobotka, Kvaratskhelia, Gonzalez, Strefezza e Blin, fuori Raspadori, Ndombele, Elmas, Helgason, Di Francesco e Askildsen.

I padroni di casa sembrano ritrovare più qualità ed imprevedibilità nel gioco offensivo, rendendosi pericolosi con il solito Elmas, ancora una volta bravissimo Falcone, ed un tiro dalla lunga distanza di Ostigard, mentre Osimhen è clamorosamente poco cinico in fase di conclusione e il sinistro di Politano lambisce il palo.

Entrano anche Ceesay, Lozano, Listowski e Simeone per Colombo, Politano, Colombo, Banda e Anguissa.

Nel finale c’è ancora tempo per l’ennesimo errore sotto porta, questa volta di testa, di Osimhen, e per i gialli a Gonzalez e Gendrey.

Highlights e Video Gol di Napoli-Lecce 1-1:

Tabellino di Napoli-Lecce 1-1

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera, Anguissa (40′ st Simeone), Ndombele (1’st Lobotka), Politano (27′ st Lozano), Raspadori (1′ st Zielinski), Elmas (11′ st Kvaratskhelia), Osimhen. A disp.: Marfella, Sirigu, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Gaetano, Zerbin. All.: Spalletti



Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Pezzella; Askildsen (17′ st Blin), Hjulmand, Helgason (1’st Gonzalez); Di Francesco (17′ st Strefezza), Colombo (25′ st Ceesay), Banda (30′ st Listowski). A disp.: Bleve, Samooja, Pongracic, Bistrovic, Frabotta, Gallo, Umtiti, Rodriguez. All.: Baroni



Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 27′ Elmas (N), 31′ Colombo (L)

Ammoniti: Politano (N), Hjulmand (L), Gonzalez (L), Gendrey (L)

Espulsi:

Note: Al 25′ Meret (N) para un rigore a Colombo (L)