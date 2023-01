Video Gol Highlights Napoli-Juventus 5-1: Sintesi 13-1-2023

Video Gol e Highlights Napoli-Juventus 5-1, 18° Giornata Serie A: goleada con Kvaratskhelia, Rrahmani, Elmas e la doppietta di Osimhen, inutile la rete di Di Maria

Il Napoli distrugge la Juventus allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nel primo anticipo della diciottesima giornata di Serie A.

Seconda vittoria consecutiva per i partenopei, che vincono lo scontro diretto portandosi a più dieci punti sulla seconda in classifica e, di fatto, mettendo un mattoncino importante per la lotta al titolo, soprattutto per il roboante passivo rifilato agli avversari.

I bianconeri perdono la prima partita dopo otto vittorie consecutive, in cui non avevano mai subito reti, vedendosi frenare la propria rincorsa e, probabilmente, fermare una rimonta che avrebbe potuto trovare il proprio slancio definitivo stasera, e, invece, si sono sgonfiati in maniera roboante.

Sintesi di Napoli-Juventus 5-1

Intera rosa a disposizione di Luciano Spalletti, che schiera la formazione tipo con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in difesa davanti a Meret, torna Zielinski in mediana con Lobotka e Anguissa e il tridente titolare con Kvaratskhelia e Politano ai lati di Osimhen.

Out Bonucci, Cuadrado, De Sciglio, Kaio Jorge, Peeters, Pogba e Vlahovic per Massimiliano Allegri, che lancia titolari Di Maria e Milik in attacco, ritrova dal primo minuto Chiesa e McKennie in mediana con Locatelli, Rabiot e Kostic e in difesa il trio formato da Danilo, Bremer e Alex Sandro a protezione di Szczesny.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti provano a pressare con aggressività e ripartire in contropiede.

Al 14′ minuto, praticamente alla prima vera occasione, i padroni di casa riescono a sbloccare il risultato con Osimhen, che trova il gol del vantaggio ribadendo la palla in rete dopo il miracolo di Szczesny sul tentativo di rovesciata di Kvaratskhelia.

Grande reazione da parte degli ospiti, che alzano il baricentro e aumentano il pressing sugli avversari, provando a sfruttare gli errori di Rrahmani, ma Di Maria clamorosamente viene fermato dalla traversa a portiere battuto.

Dopo un paio di colpi di testa non sfruttati al meglio da Milik e Bremer, al 39′ minuto alla seconda occasione i padroni di casa addirittura raddoppiano con Kvaratskhelia, su assist di Osimhen, lanciato da Di Lorenzo.

Gli ospiti non ci stanno, non vogliono chiudere una prima frazione di gioco ben giocata e con occasioni non colte al meglio con un doppio svantaggio e, infatti, al 42′ minuto riescono a tornare in partita accorciando il risultato con una bellissima giocata del solito Di Maria.

Nei minuti finali c’è ancora tempo per il giallo ricevuto da Bremer per un brutto fallo su Kvaratskhelia e, soprattutto, per un clamoroso miracolo di Meret sul quasi autogol di Rrahmani.

Il secondo tempo inizia con l’entrata in campo di Elmas per l’infortunato Politano, ma non sembra cambiare il copione della partita, visto che i padroni di casa riescono sempre ad uscire dal pressing avversario.

Dopo una bella parata di Szczesny su Osimhen, ecco il momento decisivo: si fa male Locatelli, ma l’arbitro blocca il cambio e al 55′ minuto, proprio sul calcio d’angolo di Kvaratskhelia, i padroni di casa segnano ancora, questa volta con il destro al volo di Rrahmani, che così cancella gli errori precedenti.

Finalmente esce Locatelli per Paredes, quando entra anche Kean per Milik, ma ormai il danno è fatto, oltre alla beffa per gli ospiti, che accusano il colpo e rischiano di affondare sull’ennesimo contropiede di Osimhen, clamorosamente poco cinico davanti al portiere.

Al 65′ minuto i padroni di casa chiudono i giochi calando il poker, ancora Osimhen, che si regala una bella doppietta con il solito imperioso stacco di testa su cross di Kvaratskhelia, su azione iniziata da un recupero palla di Mario Rui.

Spazio a Olivera per Mario Rui e gli ospiti scompaiono definitivamente dal campo, tanto che al 72′ minuto i padroni di casa addirittura realizzano la manita con Elmas, grazie anche alla deviazione di Alex Sandro, al termine di una bellissima azione corale.

Non c’è più partita ed è il momento delle sostituzioni per la gestione fisica: dentro Iling-Junior, Miretti, Raspadori, Ndombele, Soule, Lozano, fuori Chiesa, Di Maria, Osimhen, Zielinski, Rabiot, Kvaratskhelia.

Highlights e Video Gol di Napoli-Juventus 5-1:

Tabellino di Napoli-Juventus 5-1

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (25′ st Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (34′ st Ndombelè); Politano (1′ st Elmas), Osimhen (34′ st Raspadori), Kvaratskhelia (44′ st Lozano).

A disp.: Marfella, Sirigu, Juan Jesus, Bereszynski, Ostigard, Demme, Zedadka, Simeone, Zerbin, Gaetano. All.: Spalletti



Juve (3-5-2): Szczesny; Danilo (28′ st Iling), Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Mckennie, Locatelli (13′ st Paredes), Rabiot (38′ st Soulé), Kostic; Di Maria (28′ st Miretti), Milik (13′ st Kean).

A disp.: Pinsoglio, Perin, Gatti, Rugani, Fagioli. All.: Allegri



Arbitro: Doveri

Marcatori: 14′ Osimhen (N), 39′ Kvaratskhelia (N), 42′ Di Maria (J), 10′ st Rrahmani (N), 20′ st Osimhen (N), 27′ st Elmas (N)

Ammoniti: Danilo (J)

Espulsi: –