Video Gol Highlights Napoli-Empoli 0-1: Sintesi 12-11-2023

Video Gol e Highlights Napoli-Empoli 0-1, 12° Giornata Serie A: decide la rete di Kovalenko

L’Empoli batte il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nell’anticipo della domenica della dodicesima giornata di Serie A.

I toscani tornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive portandosi a quota dieci punti in classifica, fermando i partenopei dopo tre risultati utili consecutivi.

Sintesi di Napoli-Empoli 0-1

Sempre infortunato Osimhen per Rudi Garçia, che sceglie Ostigard e Olivera in difesa con Rrahmani e Di Lorenzo davanti a Gollini, che sostituisce nel riscaldamento Meret, lancia Elmas a centrocampo con Lobotka e Anguissa, ma la sorpresa è Simeone insieme a Raspadori e Politano in attacco, che potrebbe portare ad una sorta di 4-2-3-1 con il macedone sulla trequarti a sinistra.

Assenti Pezzella, Walukiewicz e Baldanzi per Aurelio Andreazzoli, che schiera Bereszynski, Ismajli, Luperto e Cacace in difesa a protezione di Berisha, ritrova Maleh in mediana con Ranocchia e Fazzini e conferma Cancellieri e Cambiaghi in attacco ai lati di Caputo nel suo 4-3-3.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre fanno possesso palla, ma sono compatte in fase difensiva.

Da una parte, ci provano Politano e Anguissa, ma manca precisione e, soprattutto, Berisha si mostra sempre attento, mentre dall’altra Cancellieri, Ranocchia e Cambiaghi spaventano spesso Gollini.

Calano sensibilmente i ritmi di partita in un secondo tempo sicuramente condizionato dalla stanchezza dei padroni di casa e dall’ottima posizione in campo degli ospiti.

Entrano Kvaratskhelia, Zielinski, Gyasi, Ebuhei, Kovalenko, Lindstrom e Cajuste, anche ammonito, al posto di Elmas, Simeone, Cambiaghi, Bereszynski, Fazzini, Politano e Anguissa.

Ci provano proprio i due neo entranti, Kvaratskhelia e Lindstrom, ma Berisha si fa trovare pronto negando loro la gioia del gol, mentre viene ammonito Cambiaghi prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Grassi, Maldini e Mario Rui, subito infortunato, che subentrano Ranocchia, Cancellieri e Olivera.

Nel finale al 91′ minuto clamorosamente segnano gli ospiti con una vera invenzione di Kovalenko dopo un bellissimo uno-due con Ebuhei.

Highlights e Video Gol di Napoli-Empoli 0-1:

Tabellino di Napoli-Empoli 0-1

NAPOLI (4-2-3-1) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera (84′ Mario Rui); Anguissa (72′ Cajuste), Lobotka; Politano (72′ Lindstrom), Raspadori, Elmas (54′ Kvaratskhelia); Simeone (54′ Zielinski). All.: Garcia.

EMPOLI (4-3-3) – Berisha; Bereszynski (63′ Ebuehi), Ismajli, Luperto, Cacace; Maleh, Ranocchia (80′ Grassi), Fazzini (71′ Kovalenko); Caputo, Cambiaghi (63′ Gyasi), Cancellieri (80′ Maldini). All.: Andreazzoli.

ARBITRO: Alessandro Prontera della sezione di Bologna.

GOL: 91′ Kovalenko (E).

ASSIST: Ebuehi (E).

AMMONITI: Cajuste (N), Cancellieri (E).

NOTE – Recupero 1’+5′.