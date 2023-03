Video Gol Highlights Napoli-Atalanta 2-0: Sintesi 11-3-2023

Video Gol e Highlights Napoli-Atalanta 2-0, 26° Giornata Serie A: segnano Kvaratskhelia e Rrahmani

Il Napoli batte abbastanza agevolmente l’Atalanta allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nel secondo anticipo del sabato della ventiseiesima giornata di Serie A, settimo turno del girone di ritorno.

I partenopei rialzano la testa dopo la sconfitta della scorsa settimana e tornano a più diciotto punti di vantaggio sulla seconda classificata.

Quarta partita senza vittorie per i bergamaschi, che hanno collezionato solo un punto e sono fermi a quota quarantadue punti in classifica.

Sintesi di Napoli-Atalanta 2-0

Ancora assenti Lozano, Mario Rui e Raspadori per Luciano Spalletti, che conferma Olivera in difesa con Kim, Rrahmani e Di Lorenzo davanti a Gollini, visto che Meret non è al meglio, giocano Anguissa e Zielinski con Lobotka e spazio a Politano in attacco con Osimhen e Kvaratskhelia.

Indisponibili Hateboer e Koopmeiners per Gian Piero Gasperini, che sceglie Ruggeri e Pasalic a centrocampo con Maehle, De Roon e Ederson, schierando Toloi, Djimsiti e Scalvini in difesa a protezione di Musso e puntando su Zapata e Hojlund in attacco.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti rinunciano al pressing difendendo bassi e compattandosi nella propria metà campo, lasciando così il possesso palla ai padroni di casa, che cercano inutilmente spazi.

Infatti, gli unici tentativi sono dalla distanza, ma le conclusioni di Politano e Kvaratskhelia non spaventano Musso, mentre vengono ammoniti Ruggeri, Scalvini e Osimhen e si fa male Djimsiti, sostituito da Demiral.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Muriel per Hojlund, ma inizia un vero e proprio monologo dei padroni di casa, visto che gli ospiti non riescono proprio più ad uscire dalla propria metà campo.

Dopo un colpo di testa a fil di palo di Osimhen, al 60′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Kvaratskhelia, che fa sedere un paio di avversari sulla sponda di Osimhen sulla palla persa da Ederson a centrocampo.

Girandola di cambi: dentro Elmas, Ndombele, Zappacosta e Boga, fuori Politano, Zielinski, Maehle e Pasalic.

Sembra cambiare qualcosa, visto che finalmente gli ospiti alzano il baricentro e impegnano due volte Gollini con Muriel prima e Zapata poi.

Si fa male Kim, sostituito da Juan Jesus, e i padroni di casa raddoppiano al 77′ minuto con Rrahmani, colpo di testa imperioso sul calcio d’angolo di Elmas.

Scatto di rabbia ed orgoglio da parte degli ospiti, che provano a reagire costringendo Gollini a rispondere presente sulla conclusione di Ruggeri prima dell’entrata in campo di Lookman, Simeone e Zerbin al posto di Toloi, Osimhen e Kvaratskhelia.

Tabellino di Napoli-Atalanta 2-0

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim (76′ Juan Jesus), Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski (66′ Ndombele); Politano (66′ Elmas), Osimhen (85′ Simeone), Kvaratskhelia (85′ Zerbin). All.: Spalletti.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi (89′ Lookman), Djimsiti (44′ Demiral), Scalvini; Mæhle (68′ Zappacosta), De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic (68′ Boga); Højlund (46′ Muriel), Zapata. All. Gasperini.

Arbitro: Andrea Colombo di Como.

Gol: 60′ Kvaratskhelia (N), 77′ Rrahmani (N).

Assist: Osimhen (N, 1-0), Elmas (N, 2-0).

Note – Recupero: 3+4. Ammoniti: Ruggeri, Osimhen, Scalvini.