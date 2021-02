Video gol highlights Monza-Pisa 0-2: sintesi 12-02-2021

Risultato Monza-Pisa 0-2, 23° giornata Serie B: clamorosa vittoria esterna dei toscani sul campo dei brianzoli, sconfitti grazie a due reti fulminee e identiche di Palombi. Tutti i tentativi di riaprire il discorso si infrangeranno sull’ottimo Gori, che para anche un rigore a metà ripresa.

Il Pisa sale a 31 punti e va momentaneamente a -1 dalla zona playoff, mentre il Monza spreca la chance di andare a -1 dall’Empoli capolista.

Il Pisa inizia benissimo, chiude il Monza nella sua metà campo e va sul 2-0 nel giro di dodici minuti con due azioni pressoché identiche ed entrambe concluse da Palombi: al 7° la punta scatta sul lancio di Mazzitelli, salta Di Gregorio uscito dall’area e segna a porta vuota e al 12°, ancora su lancio del numero 36, trova il palo lontano con un destro incrociato.

Al 32°, dopo parecchi minuti di smarrimento, i brianzoli si fanno finalmente vivi con Frattesi, che riceva un assist di tacco di Boateng e si presenta davanti a Gori calciandogli, però, il pallone addosso.

Al 34° Gori è nuovamente decisivo su due conclusioni ravvicinate tentate nuovamente da Frattesi e poi da Boateng; sembra che i padroni di casa possano riaprire la questione, ma l’ultima chance della prima frazione vede Di Gregorio costretto a sventare di istinto un colpo di testa ravvicinato da Palombi, che sfiora la tripletta. Per il primo parziale è tutto.

Al 50° il Monza sfiora il gol dell’1-2 con Boateng, che colpisce di testa su invito di Sampirisi, ma Gori respinge ancora in corner. Subito dopo, il ghanese mette in mezzo per l’accorrente Frattesi, che calcia male da ottima posizione sciupando la chance.

Al 56° il Pisa parte in contropiede e sfiora il tris con un colpo di testa di Marconi finito oltre la traversa nonostante la posizione vantaggiosa.

Il Monza si riorganizza e ottiene un rigore al 64° grazie a Mota Carvalho, messo giù in area da Varnier mentre cercava di farsi spazio. Dal dischetto va Boateng, ma Gori respinge e il doppio vantaggio del Pisa resiste.

Nei minuti successivi il Pisa si chiude e le occasioni per riaprire la partita diventano sempre più rare. L’ultimo ad averne una è Balotelli, che al 93° manca il bersaglio di testa. Il match termina dopo tre minuti di recupero.

Migliori in campo Boateng (6), che spreca il rigore che avrebbe riaperto la gara, ma gioca bene ed è il più propositivo dei suoi, e Gori (7.5), bravissimo in parecchie occasioni oltre che sul penalty. Male Diaw (4.5), non pervenuto, e Marconi (5), poco appariscente e sprecone in un’occasione.

Monza (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Sampirisi; Frattesi, Scozzarella (79′ Barberis), Barillà (33′ Colpani 80′ Ricci); Boateng (80′ D’Alessandro), Diaw (56′ Balotelli), Mota Carvalho. Allenatore: Brocchi

Pisa (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Varnier, Caracciolo, Lisi (69′ Belli); Gucher (81′ Beghetto), Quaini (74′ De Vitis), Mazzitelli; Siega; Palombi (81′ Marsura), Marconi (69′ Vido). Allenatore: D’Angelo

Marcatori: 7′ e 12′ Palombi

Arbitro: Abisso

Ammoniti: Barillà, Mazzitelli, Quaini, Birindelli, Frattesi e Bellusci

Note: al 65′ Gori para un rigore a Boateng

