Video gol-highlights Monza-Juventus 1-2: sintesi 22-12-2024

Video gol-highlights Monza-Juventus 1-2: i gol di Mckennie e Nico Gonzalez fanno respirare la squadra di Motta.

La sintesi di Monza-Juventus

Prima fase di gara con la Juventus in controllo del pallone. Nico Gonzalez ci prova dal limite, ma senza troppa convinzione.

Per il Monza ci prova Caprari, il cui tentativo è fuori misura, mentre è sempre Gonzalez ad impegnare Turati con un colpo di testa.

Il vantaggio Juve arriva da corner: Koopmeiners mette in mezzo per Mckennie, che da pochi passi mette in rete.

Vantaggio Juve che dura, però, pochi minuti: è infatti Birindelli, servito da Carboni, trafigge Di Gregorio al volo.

I bianconeri non si perdono d’animo, e tornano ad attaccare. E’ sempre Nico Gonzalez a rendersi il più pericoloso, e a proporsi per gli inserimenti in area.

Proprio l’argentino si trova nella posizione giusta quando, su un pallone vagante in area, sbuca e riesce a battere Turati per il gol che vale l’1-2.

Inizio di ripresa scoppiettante: a un tiro di Bianco, che impegna Di Gregorio, risponde Yildiz, che si vede respingere la conclusione da Turati.

Prova il Monza, con D’Ambrosio, ma il sinistro non è preciso.

La Juventus contiene bene, e ci prova anche con Thuram, che dal limite manda a lato.

Non succede più molto. La vittoria dà tre punti alla Juventus, che resta al sesto posto, a tre lunghezze dal quarto.

Highlights e Video gol di Monza-Juventus 1-2

Il tabellino di Monza-Juventus 1-2

MONZA (4-4-2): Turati; Kyriakopoulos, D’Ambrosio, Marì, Carboni; Birindelli, Bianco, Bondo, Pedro Pereira; Caprari, Mota. Allenatore: Alessandro Nesta

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Izzo, Sensi, Forson, Maric, Postiglione, Martins, Colombo, Ciurria

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Mckennie; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Cambiaso, Thuram, Fagioli, Adzic, Mbangula

Marcatori: 14′ Mckennie (J), 22′ Birindelli (M), 39′ Gonzalez (J)

