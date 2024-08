Video Gol Highlights Monza-Genoa 0-1: Sintesi 24-8-2024

Video Gol e Highlights Monza-Genoa 0-1, 2° Giornata Serie A: decide Pinamonti

Il Genoa batte il Monza all’U Power Stadium di Monza, conosciuto anche come Stadio Brianteo, nell’anticipo serale del sabato della seconda giornata di Serie A.

Secondo risultato utile consecutivo per i liguri, prima vittoria in campionato, e quattro punti in classifica, mentre i brianzoli si fermano dopo il pareggio dell’esordio.

Sintesi di Monza-Genoa 0-1

Indisponibili Ciurria, Cragno, Machin e Sensi per Alessandro Nesta, che schiera Izzo, Pablo Marì e Caldirola in difesa a protezione di Pizzignacco a porta, a centrocampo ci sono Birindelli, Bondo, Pessina e Kyriakopoulos, mentre in attacco Maldini, Petagna e Dany Mota.

Non convocati Ankeye, Matturro e Norton-Cuffy per Alberto Gilardino, che punta su De Winter, Bani e Vasquez in difesa davanti a Gollini a porta, a centrocampo spazio a Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup e Martin, mentre in attacco giocano in coppia Pinamonti e Vitinha.

Partita molto noiosa ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. Sono due squadre che sanno fare possesso palla, ma la fase difensiva è perfetta, chiudono tutti gli spazi rendendo impossibile trovare le giocate giuste.

L’unico che prova a tirare a porta in maniera pericolosa è Messias, ma senza successo, mentre viene ammonito Izzo poco prima dell’infortunio di Bani, che viene sostituito da Vogliacco.

Nei minuti di recupero, prima viene annullata la rete a Maldini per posizione di fuorigioco, poi al 52′ minuto, gli ospiti riescono a sbloccare il risultato con Pinamonti, che trova il gol del vantaggio su assist di Sabelli.

Anche il secondo tempo risulta equilibrato, nonostante i ritmi siano abbastanza intensi, ma i padroni di casa provano ad alzare la qualità nel possesso palla.

Dopo un tentativo di Petagna e il giallo a De Winter, entrano Thorsby, Zanoli, Malinovskyi, Djuric, Caprari e Ekuban al posto di Badelj, Sabelli, Vitinha, lo stesso Petagna, Maldini e Pinamonti.

Ci prova anche Thorsby, mentre Vignato e Gagliardini subentrano a Izzo e Mota, ma la grande occasione è di Caprari, che viene fermato dal palo.

Nel finale Pedro Pereira sostituisce Birindelli, mentre vengono ammoniti Malinovskyi, Pablo Marì e Thorsby

Highlights e Video Gol di Monza-Genoa 0-1:

Tabellino di Monza-Genoa 0-1

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo (75′ Gagliardini), Pablo Marí, Caldirola; Birindelli (85′ Pedro Pereira), Pessina (c), Bondo, Kyriakopoulos; Maldini (62′ Caprari), Dany Mota (75′ S. Vignato); Petagna (62′ Djuric). Allenatore: Nesta.

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani (45’+3′ Vogliacco (c)), Vasquez; Sabelli (61′ Zanoli), Messias, Badelj (61′ Thorsby), Frendrup, Martin; Vitinha (61′ Malinovskyi), Pinamonti (68′ Ekuban). Allenatore: Gilardino

GOL: 45’+6′ Pinamonti

ASSIST: 45’+6′ Sabelli

AMMONITI: 39′ Izzo per proteste, 58′ De Winter per proteste, 90’+2′ Thorsby per fallo su S. Vignato, 90’+3′ Malinovskyi per fallo su Gagliardini, 90’+6′ Pablo Marí per fallo su Frendrup.

NOTE: al 30′ e al 72′ cooling break, 45’+2′ Bani esce per infortunio, recupero +6′, +6′.

