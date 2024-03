Video Gol Highlights Monza-Cagliari 1-0: Sintesi 16-3-2024

Video Gol e Highlights Monza-Cagliari 1-0, 29° Giornata Serie A: decide la rete di Maldini

Il Monza batte il Cagliari all’U-Power Stadium di Monza, conosciuto anche come Stadio Brianteo, nell’anticipo del sabato della ventinovesima giornata di Serie A, decimo turno del girone di ritorno.

Seconda vittoria consecutiva per i brianzoli, che si portano a quota quarantadue punti in classifica, fermando i sardi dopo due vittorie consecutive.

Sintesi di Monza-Cagliari 1-0

Out Bettella, Caprari, Gomez e Vignato per Raffaele Palladino, che conferma il nuovo 4-2-3-1 con Birindelli, Izzo, Pablo Marì e Carboni in difesa davanti a Di Gregorio, sceglie Bondo in mediana con Pessina e Maldini sulla trequarti con Mota e Colpani alle spalle di Djuric unica punta.

Indisponibili Luvumbo, Mancosu, Mina, Pavoletti e Petagna per Claudio Ranieri, che punta su Wieteska in difesa al fianco di Zappa, Dossena e Augello a protezione di Scuffet, ci sono Nandez, Deiola e Makoumbou in mediana, Jankto sulla trequarti alle spalle di Lapadula e Shomurodov in attacco.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine e compattezza per poi ripartire in contropiede.

Dopo il giallo a Izzo e il colpo di testa di Lapadula, al 40′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato alla prima occasione con Maldini, che trova il gol del vantaggio con una conclusione all’incrocio, mentre nel finale Mota è impreciso.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Oristanio, Prati, Gagliardini e Zerbin al posto di Jankto, Makoumbou, Mota e Maldini.

Vengono ammoniti Deiola e Bondo prima della rete annullata a Lapadula per posizione di fuorigioco ravvisata dal VAR, mentre c’è spazio anche per Carboni, Caldirola, Colombo, Azzi, Mutandwa e Viola al posto di Colpani, Birindelli, Djuric, Augello, Shomurodov e Deiola.

Highlights e Video Gol di Monza-Cagliari 1-0:

Tabellino di Monza-Cagliari 1-0

Marcatori: 42’ pt Maldini (M)

Assist: –

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli (29’ st Caldirola), Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Pessina, Bondo; Colpani (29’ st V. Carboni), Maldini (18’ st Zerbin), Mota (18’ st Gagliardini); Djuric (37’ st Colombo). All. Palladino.

Cagliari (4-4-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello (39’ st Azzi); Nandez, Makoumbou (1’ st Prati); Deiola (43’ st Viola), Jankto (1’ st Oristanio); Shomurodov (39’ st Kingstone), Lapadula. All. Ranieri.

Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova

Ammoniti: Izzo (M), Deiola (C), Bondo (M).

Espulsi: –

