Video Gol Highlights Modena-Genoa 2-2: sintesi 19-02-2023

Risultato Modena-Genoa 2-2: pareggio tutto sommato giusto al termine di una partita intensa.

Gli emiliani, subito sotto per mano di Dragusin, riescono a rimontare grazie a Strizzolo e ad un autogol di Puscas, ma, rimasti in dieci per l’epsulsione di Oukhadda, vengono definitivamente raggiunti da Bani.

I liguri, sempre secondi, rallentano il proprio cammino non riuscendo a sfruttare il pareggio del Frosinone, che resta a +12. Il Modena va a 35 punti e aggancia Pisa e Palermo all’8° posto.

Sintesi Modena-Genoa 2-2

La partita si sblocca subito, dopo appena sei minuti, su azione da calcio da fermo: un corner battuto con forza da Aramu viene mal intercettato da Gagno in uscita e il pallone finisce in rete grazie al tocco di testa di Dragusin.

Il VAR, intervenuto per un possibile fallo del difensore ai danni dell’estremo difensore modenese, accerta la regolarità dell’azione e il gol è valido.

Dopo una punizione insidiosa di Gudmundsson deviata in corner da Gagno, il Modena, che aveva iniziato con il piglio giusto, torna in avanti e pareggia al 33°: Poli prova a far tutto da solo lanciandosi verso l’area genoana venendo fermato, forse irregolarmente, da un avversario, ma la palla giunge a Strizzolo che pareggia con un tiro di prima intenzione.

Il VAR torna in azione per un possibile offside della punta modenese, ma anche stavolta è tutto regolare.

La prima frazione non offre nient’altro è termina dopo tre minuti di recupero, dovuti più a due sostituzioni forzate, una per parte, che agli interventi tecnologici, molto brevi.

E’ ancora un calcio da fermo a spezzare l’equilibrio, passati una decina di minuti dall’inizio del secondo parziale: il cross, basso e tagliato, di Tremolada è più un tiro che un traversone e viene deviato in rete involontariamente da Puscas per quella che è una sfortunata autorete.

Pochi minuti dopo, i modenesi restano in dieci a causa di una strattonata, in verità ingenua, di Oukhadda ai danni di Gudmundsson, che si stava involando verso l’area.

Malgrado l’inferiorità numerica, gli emiliani riescono a difendersi con ordine grazie alla stranamente scarsa vena dei genoani, pericolosi solo molti minuti più in là con un gran tiro di Aramu respinto providenzialmente da Gagno.

Dopo un tentativo di Coda terminato di poco a lato, i liguri trovano il pareggio al minuti 85: lo stesso Coda, entrato da una ventina di minuti, crossa sul secondo palo per l’accorrente Bani, che insacca con un preciso destro al volo. Il VAR, nuovamente protagonista, convalida anche questa rete. Nei minuti conclusivi, compresi i sei minuti di recupero, non accade nulla.

Video Gol Highlights Modena-Genoa 2-2

Tabellino Modena-Genoa 2-2

Modena (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Cittadini (22′ Silvestri), Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Poli (62′ Ionita); Falcinelli (82′ Armellino), Tremolada (62′ Tremolada); Strizzolo (62′ Bonfanti). Allenatore: Tesser

Genoa (4-3-2-1): Martinez; Sabelli (82′ Jagiello), Bani, Dragusin, Boci (40′ Criscito); Frendrup, Badelj, Sturaro (67′ Coda); Gudmundsson (82′ Dragus), Aramu; Puscas (67′ Yalcin). Allenatore: Gilardino

Marcatori: 6′ Dragusin, 33′ Strizzolo, 55′ aut. Puscas e 85′ Bani

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Magnino, Martinez, Poli e Aramu

Espulsi: 59′ Oukhadda