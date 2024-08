Video Gol Highlights Modena-Bari 2-1: sintesi 23-08-2024

Il Risultato di Modena-Bari 2-1, 2° giornata Serie B: i pugliesi giocano un ottimo primo tempo, segnano una volta e potrebbero farlo ancora, ma gli emiliani reggono e rimontano con due reti siglate a cavallo dei due parziali. Il Modena conquista così i primi tre punti stagionali, mentre il Bari resta a 0.

Al gol di Novakovich rispondono Palumbo su rigore e Pedro Mendes.

La Sintesi di Modena-Bari 2-1

I pugliesi iniziano in maniera diametralmente opposta a quanto visto nella prima uscita e, dopo aver sfiorato il gol per due volte poco prima del 15° con un’irruzione di Novakovich vanificata da un intervento salvifico di Gagno e il seguente tiro fuori bersaglio di Sibilli, al 17° lo trovano con lo stesso statunitense, lesto a ribadire in rete una punizione dal limite di Pucino fermata dal palo.

La reazione modenese è flebile e non produce alcunché, anzi sono gli ospiti a mancare di poco il raddoppio con un tiro di Novakovich terminato fuori di poco, ma alla mezz’ora l’arbitro Scatena rischia il pasticcio con la concessione di un penalty inesistente ai padroni di casa: Obaretin interviene in area su Pedro Mendes lanciato a rete e riesce a toglierli il pallone facendo cadere la punta. Il VAR corregge l’errore.

La difesa barese, però, inizia a scricchiolare e, dopo un doppio salvataggio sulla linea di Radunovic e Banali su conclusioni ravvicinate di Pedro Mendes e Gliozzi, al 45° ottiene un rigore dal VAR per un intervento scomposto di Vicari ai danni di Gliozzi stesso. Palumbo calcia perfettamente e sull’esultanza dei padroni di casa il primo tempo va in archivio.

La ripresa è molto meno avvincente all’inizio salvo accendersi al quarto d’ora circa grazie al gol del Modena: è Pedro Mendes a firmare la rete del 2-1 battendo di testa Radunovic su cross da calcio di punizione di Palumbo.

La rete pare spegnere ogni velleità biancorossa e niente scuote i ragazzi di Longo dall’apatia che l’improvviso svantaggio pare aver provocato. La mezz’ora seguente è dunque avara di emozioni e il Modena difende tranquillamente il vantaggio approfittando di un Bari a corto di idee che non cerca minimamente di rimediare.

Nessuna occasione, dunque, né per il pareggio né per il tris e la partita si avvia stancamente a conclusione terminando dopo ulteriori sei minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Modena-Bari 2-1

Il Tabellino di Modena-Bari 2-1

Modena (4-3-2-1): Gagno; Caldara, Zaro, Pergreffi (74′ Di Pardo), Cotali (74′ Idrissi); Battistella (46′ Magnino), Gerli, Santoro; Palumbo (74′ Defrel), Gliozzi (85′ Botteghin); Pedro Mendes. Allenatore: Bisoli

Bari (3-4-2-1): Radunovic; Pucino, Vicari, Obaretin; Oliveri (79′ Sgarbi), Benali, Maita (70′ Lulic), Dorval (46′ Ricci), Sibilli, Manzari (58′ Favasuli); Novakovich (58′ Lasagna). Allenatore: Longo

Marcatori: 17′ Novakovich, 48′ pt rig. Palumbo e 62′ Pedro Mendes

Arbitro: Scatena

Ammoniti: Battistella, Obaretin, Palumbo, Manzari, Benali, Gliozzi, Favasuli e Zaro

