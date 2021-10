Video Gol Highlights Milan-Verona 3-2: sintesi 16-10-2021

Video Gol Highlights di Milan-Verona 3-2: i rossoneri sbagliano totalmente approccio e gestione del primo tempo andando sotto di due gol, ma si riscattano nella ripresa e vincono con merito.

Caprari e Barak sembrano aprire una sera da incubo per il Milan, ma nella ripresa Giroud, Kessié su rigore e un autogol di Gunther regalano il successo alla squadra di Pioli.

Il Milan sale a 22 punti e si insedia momentaneamente in vetta in attesa del Napoli, mentre il Verona, rimontato per l’ennesima volta, resta 13° con otto punti. Sabato prossimo i rossoneri saranno a Bologna e i gialloblu ospiteranno la Lazio.

La Sintesi di Milan-Verona 3-2

Sono gli scaligeri ad iniziare meglio, sfiorando subito il gol con un sinistro di Ilic deviato in corner da Tatarusanu; il portiere rumeno non può però nulla al 7°: Kessié sbaglia i tempi il pallone e permette a Veloso, che lo tallonava, di intercettare la sfera e servire in area Caprari, pronto al tiro di prima intenzione che piega le mani all’estremo difensore.

I rossoneri cercano un’immediata reazione e si affidano a Rebic, che appare subito in palla, e sul cross del croato Maldini manca di poco la porta al 9° con una bella, ma complicata voleè di sinistro.

La pressione degli ospiti si mantiene alta nonostante il vantaggio e, approfittando di un avversario in difficoltà, al 22° torna in area e usufruisce di un penalty assegnato per un fallo di Romagnoli su Kalinic: dopo un paio di minuti, tra VAR e consueta preparazione dell’area, Barak si presenta sul dischetto e segna con un tiro non potente, ma angolato, che Tatarusanu può solo intuire.

Al 27° Calabria si proietta in avanti a caccia della rete, scarta un paio di avversari e sfiora la traversa con un bel destro dal limite.

Questo è l’ultimo pericolo portato dal Milan dalle parti di Montipò: la partita, sempre più difficile anche per via dell’ennesimo infortunio stagionale, stavolta occorso a Rebic, diventa meno godibile e termina dopo due minuti di recupero.

L’inizio di ripresa del Milan è altrettanto complicato, ma il Verona inizia a poco a poco a chiudersi e a farsi schiacciare favorendo così le azioni sempre più insistenti degli avversari.

Arrivano corner a profusione e al 59° anche il punto dell’1-2: Giroud, fin qui non pervenuto, stacca da fermo su un bel traversone di Leao e batte Montipò.

I rossoneri sono tornati in partita, anzi vi sono finalmente entrati, e per un Verona ormai tutto dietro sono dolori: Leao sfiora la traversa al 69° con un tiro dei suoi.

Il pareggio giunge al 76° grazie ad un rigore di Kessié concesso per un fallo di Faraoni ai danni di Castillejo, che era scappato in area dopo uno scambio veloce con Leao; due minuti dopo, Gunter svirgola malamente e infila nella sua porta un cross del numero 7 spagnolo, entrato benissimo in campo ad inizio ripresa.

I minuti successivi vedono il Milan gestire e cercare il quarto gol, mancandolo con Ibrahimovic, e il Verona provare a scuotersi, ma l’unica volta che riescono ad impensierire i padroni di casa è con un colpo di testa di Simeone parato da Tatarusanu al 93°. Al 94° il match finisce.

Video Gol Highlights di Milan-Verona 3-2:

Il Tabellino di Milan-Verona 3-2:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Romagnoli, Tomori, Ballo-Touré; Kessié, Bennacer (77′ Ibrahimovic); Saelemaekers (46′ Castillejo), Maldini (46′ Krunic), Rebic (36′ Leao); Giroud (82′ Tonali). Allenatore: Pioli

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini (46′ Sutalo), Gunter, Casale; Faraoni, Ilic, Veloso (61′ Tameze), Lazovic (79′ Cancellieri); Barak, Caprari (60′ Simeone); Kalinic (63′ Lasagna). Allenatore: Tudor

Marcatori: 7′ Caprari, 24′ rig. Barak, 59′ Giroud, 76′ rig. Kessié e 78° aut. Gunter

Arbitro: Prontera

Ammoniti: Ceccherini, Kalinic, Casale, Veloso e Ballo-Touré

Migliori Bookmakers AAMS