Video Gol Highlights Milan-Verona 1-0: sintesi 23-09-2023

Video Gol e Highlights Milan-Verona 1-0: i rossoneri si riprendono dopo il terribile derby di sabato scorso battendo di misura gli scaligeri in una sfida estremamente equilibrata.

La partita si gioca con mezz’ora di ritardo a causa del campo allagato per via di un nubifragio. Nuovo nel modulo e negli interpreti, è un Milan che crea molto meno e difende abbastanza bene lasciando poco all’avversario e punge dopo otto minuti con Leao. Il resto della partita è gestione senza squilli, se non sporadici.

Il Milan va a 12 punti, scavalca Lecce e Juventus e raggiunge momentaneamente l’Inter in vetta a quota 12 punti, ma nerazzurri e bianconeri devono ancora scendere in campo e la sfida che attende l’Inter, ad Empoli, è all’apparenza più comoda di quella della Juventus, attesa a Reggio Emilia.

La Sintesi di Milan-Verona 1-0

Dopo meno di dieci minuti il Milan è già avanti grazie al solito Leao, che riceve palla da Giroud e parte in velocità superando i difensori scaligeri e concludendo, infine, imparabilmente con il sinistro.

Il Verona risponde con una grossa chance al 21° per Folorunsho, che da distanza ravvicinata colpisce a botta sicura di testa su traversone di Terracciano trovando il miracolo di Sportiello.

La seconda metà del primo parziale, comunque intensa, non offre altre occasioni degne di nota; le squadre non si superano né provano a farlo, così il risultato non cambia fino alla pausa.

Aggiunto Bonazzoli al posto dell’ammonito Faraoni, Baroni cerca di conferire maggior pericolosità al suo attacco riuscendovi parzialmente; il Milan si difende molto bene e non corre grandi rischi.

I rossoneri, dal canto loro, non si vedono quasi mai là davanti e a metà tempo Pioli manda in campo Jovic al posto di Giroud per aumentare centimetri e chili al suo attacco; a causa di un infortunio, invece, il cambio tra Krunic e Loftus-Cheek a centrocampo.

Al minuto 72, finalmente, i rossoneri creano la prima occasione della ripresa con Pulisic: l’americano conclude a colpo sicuro dopo aver aggirato Dawidowicz, ma Montipò si supera e sventa il raddoppio.

Al minuto 84 il portiere veronese è ancora decisivo su Musah, che percorre trenta metri palla al piede e scarica un destro potente senza fortuna. In pieno recupero, infine, Jovic manca di chiudere il match calciando troppo centralmente da pochi metri. Al 96° esatto il signor Maresca fischia la fine.

Highlights e Video Gol di Milan-Verona 1-0

Il Tabellino di Milan-Verona 1-0

Milan (3-4-3): Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Krunic (65′ Loftus-Cheek), Reijnders, Florenzi (74′ Bartesaghi); Pulisic (80′ Pobega), Giroud (65′ Jovic), Leao (80′ Okafor). Alenatore: Pioli

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni (46′ Bonazzoli), Hongla, Folorunsho, Terracciano (89′ Djuric); Duda (70′ Duda), Lazovic (70′ Cabal); Ngonge (80′ Suslov). Allenatore: Baroni

Marcatori: 8′ Leao,

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Thiaw, Faraoni, Bonazzoli, Musah e Pulisic