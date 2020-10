Video gol highlights Milan-Spezia 3-0: sintesi 04-10-2020

Il video gol highlights, il risultato e la sintesi di Milan-Spezia 3-0, 2° giornata Serie A: tra imprecisioni e sbavature, il Milan chiude benissimo un ciclo pesantissimo iniziato meno di giorni fa con lo Shamrock Rovers e adesso potrà mettere altra benzina nelle gambe per preparare al meglio il derby in programma dopo la sosta. Se la prima frazione vede i rossoneri, ampiamente ritoccati nell’undici iniziale, non riuscire a creare pericoli veri e propri, la ripresa giocata per ampi tratti con alcuni dei titolari si rivela munifica: Leao firma una facile doppietta frutto di un calcio piazzato e di un’ottima manovra offensiva e, in mezzo, va a segno anche Hernandez con un’azione delle sue. I rossoneri vanno così a far compagnia all’Atalanta in testa alla classifica, a punteggio pieno.

La sintesi di Milan-Spezia 3-0, 2° giornata Serie A

Primo tempo non facile per i rossoneri, che non riescono quasi mai a sfondare il muro bianconero ed impegnare Rafael; vari tentativi, tuttavia sprecati per un possesso palla perso o un aggancio errato, non bastano a buttare giù il muro.

Erlic si immola su un tiro a botta sicura di Colombo scaturito da un’ottima iniziativa sulla destra di Calabria e Diaz non trova la parta dopo la mezz’ora, ma le chance migliori le crea lo Spezia: al 23° Calabria anticipa Pobega su un cross basso di Verde e costringe Donnarumma al grande intervento onde evitare l’autorete.

Nel finale di tempo è ancora Donnarumma il protagonista: Piccoli cambia bene gioco e lancia Verde, in arrivo sulla destra, per il tiro a botta sicura che il portiere rossonero respinge con un’altra gran parata.

Nella ripresa entra Calhanoglu al posto di Colombo per cercare di accelerare e rendere la manovra d’attacco più pericolosa e la mossa di Pioli si rivela azzeccata: al 57° il turco mette in area un’ottima punizione che Leao, ora punta centrale, devia in rete da due passi con una zampata.

Anche Italiano apporta modifiche alla sua formazione e uno dei nuovi entrati, Agudelo, al minuto 66 salta Diaz e conclude di sinistro trovando la respinta di Donnarumma, che manda la palla sopra la traversa.

I rossoneri comprendono di dover accelerare e chiudere il conto tra il 76° e il 78° sigillano il risultato: prima segna Hernandez, che anticipa Agudelo a centrocampo e si invola verso l’area insaccando con un sinistro incrociato, e poi ancora Leao, che batte nuovamente Rafael da posizione ravvicinata sfruttando una sponda di Kessié su cross di Saelemaekers dalla destra.

Lo Spezia è ormai tramortito e il match è chiuso. Negli ultimi minuti, a parte una prodezza di Rafael su un bolide sganciato da Hernandez, che sfiora la doppietta, accade poco. Serra fischia la fine dopo tre minuti di recupero.

Il video gol highlights di Milan-Spezia 3-0, 2° giornata Serie A

Il tabellino di Milan-Spezia 3-0, 2° giornata Serie A

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Tonali (58′ Bennacer), Krunic (58′ Kessié); Saelemaekers, Diaz (71′ Hauge), Leao (83′ Maldini); Colombo (46′ Calhanoglu). Allenatore: Pioli

Spezia (4-3-3): Rafael; Sala, Erlic, Chabot, Marchizza; Pobega (77′ Bartolomei), Ricci (59′ Acampora), Maggiore; Verde (59′ Agudelo), Galabinov (33′ Piccoli), Gyasi (77′ Mora). Allenatore: Italiano

Marcatori: 57′ e 78′ Leao e 76′ Hernandez

Arbitro: Serra

Ammoniti: Ricci, Gyasi e Calhanoglu

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS