Video Gol Highlights Milan-Sassuolo 1-0: sintesi 30-12-2023

Video Gol e Highlights Milan-Sassuolo 1-0: i rossoneri vincono di misura l’ultima gara di un 2023 da dimenticare alla svelta.

Pulisic risolve la contesa con un bel gol al quarto d’ora della ripresa.

Il Milan è sempre 3° in classifica e ora ha cinque punti di vantaggio sul Bologna 5°. Che il nuovo anno porti ai rossoneri serenità, gioco e risultati.

La Sintesi di Milan-Sassuolo 1-0

Prova a far qualcosa di buono la squadra di Pioli, ma gli undici di Dionisi sono insolitamente guardinghi e lasciano pochissimo spazio alle iniziative meneghine, che si traducono, dunque, in sporadiche avanzate e in tre gol annullati per evidenti offside dei marcatori.

I punti in palio pesano parecchio, il Milan deve salvaguardare almeno il 3° posto e il Sassuolo non deve farsi risucchiare dalla zona retrocessione, distante solo due punti, e gli scoppiettii delle stagioni precedenti in termini di gol e azioni pericolose non si vedono né si vedranno per tutto il tempo se non ogni tanto.

A parte un tiro sull’esterno della rete di Bennacer e uno di Berardi respinto in angolo da Maignan, non ci sono occasioni per tutti i primi quarantacinque minuti, dunque, e dopo un solo minuto di recupero le squadre tornano negli spogliatoi per l’intervallo.

Anche nella ripresa non vediamo alcunché di scoppiettante per almeno un quarto d’ora fino all’improvviso vantaggio rossonero: a firmarlo è Pulisic al 59° con un tocco ravvicinato su illuminante filtrante di Bennacer.

La rete non cambia l’andamento del match, che torna ad essere ben poco godibile e senza emozioni eccetto un bel tiro di Florenzi terminato fuori di poco al minuto 78. Ben poco da dire e da segnalare nei minuti successivi fino al 94°, minuto in cui terminano le ostilità.

Highlights e Video Gol di Milan-Sassuolo 1-0

Il Tabellino di Milan-Sassuolo 1-0

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer (82′ Simic), Florenzi, Hernandez; Bennacer (63′ Adli), Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek (74′ Zeroli), Leao (81′ Chukwueze); Giroud (63′ Jovic). Allenatore: Pioli

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic (46′ Tressoldi), Ferrari, Toljan; Thorstvedt (89′ Ceide), Henrique; Berardi (70′ Castillejo), Bajrami (65′ Volpato), Laurienté (89′ Mulattieri); Pinamonti. Allenatore: Dionisi

Marcatori: 59′ Pulisic

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Castillejo