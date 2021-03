Video Gol Highlights Milan-Manchester United 0-1: sintesi 18-03-2021

Video Gol e Highlights di Milan-Manchester United 0-1: l’unico episodio favorevole degli inglesi è quello buono e Pogba, appena entrato, segna ad inizio ripresa e domina complessivamente il centrocampo dando un enorme contributo ai suoi.

Pur non demeritando e disputando un grandissimo primo tempo, i rossoneri perdono lucidità nella ripresa e vengono eliminati dall’Europa League con il rimpianto di non essere riusciti a concretizzare le chance avute.

E’ dunque il club d’Oltremanica ad andare ai quarti di finale di Europa League.

La sintesi di Milan-Manchester United 0-1

Il Manchster United cerca di attaccare subito visto lo svantaggio di partenza, ma il Milan lascia pochissimi spazi e se ci sono falle, comunque rare, a metterci una pezza è un gran bel Tomori, che si fa apprezzare quando al 21° ferma di fisico l’egoista James, che non vede Bruno Fernandes totalmente libero dall’altro lato.

A parte un tiro alto di Bruno Fernandes e la quasi occasione descritta poc’anzi, gli inglesi si vedono di rado, anzi mai, e l’iniziativa è quasi totalmente dei padroni di casa, che manovrano e costruiscono regalando anche qualche sprazzo di buon calcio.

Occasioni rossonere ce ne sono, una al 24° con un missile di Calhanoglu fermato da Maguire e altre due, ancor più ghiotte, nel finale di tempo: al 36° Saelemaekers rilascia un bolide da fuori area che Henderson respinge difficoltosamente e al 45° Krunic, su bel cross del belga, conclude dal centro dell’area mancando il bersaglio.

E la squadra allenata da Solskjaer? Al momento non se ne hanno notizie, in difficoltà come sono anche soltanto nella costruzione e nel palleggio, sempre anticipati dal centrocampo avverso. La prima frazione finisce senza recupero.

Nella ripresa entra Pogba per Rashford e l’ex juventino entra subito in partita portando in vantaggio i suoi al 48 con un tiro sporco sotto la traversa al termine di una gran mischia in area con annesso flipper.

Al 50° il Milan sfiora subito il pari con una riedizione del duello tra Saelemakers ed Henderson, con il secondo ancora decisivo; subito dopo, è pericoloso anche Greenwood con una girata parata da Donnarumma.

Il Milan cerca di pareggiare e pressa molto, ma manca lucidità. Entra anche Ibrahimovic al posto di Castillejo e al 74° lo svedese sfiora il gol con un colpo di testa respinto da Henderson e messo poi in angolo da Shaw.

All’85° McTominay sfiora l’autogol in spaccata quattro minuti dopo Pogba manca di poco il bis con un colpo di testa che sfiora la traversa.

Il Manchester United è ormai in affanno, lo è da parecchi minuti, eppure i rossoneri non riescono ad approfittarne. I cinque minuti di recupero trascorrono senza altre emozioni.

Il Video Gol Highlights di Milan-Manchester United 0-1:

Il Tabellino di Milan-Manchester United 0-1

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu (65′ Dalot), Tomori, Kjaer, Hernandez; Meité, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic (73′ Diaz); Castillejo (65′ Ibrahimovic). Allenatore: Pioli

Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Rashford (46′ Pogba). Allenatore: Solskjaer

Marcatori: 48′ Pogba

Arbitro: Brych (GER)

Ammoniti: Kalulu, Dalot, Kjaer e Shaw

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS