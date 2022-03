Video Gol Highlights Milan-Empoli 1-0: sintesi 12-03-2022

Video Gol e Highlights di Milan-Empoli 1-0: nonostante una partita a due facce, ottima nella prima frazione e senza verve nel secondo, i rossoneri vincono una sfida importantissima.

E’ un risolutore inatteso quello che decide il match: Pierre Kalulu, in gol dopo nemmeno venti minuti. I rossoneri hanno varie occasioni nei primi 45 minuti, ma non le sfruttano, mentre nella ripresa si limitano a contenere un avversario che, all’inizio, sfiora il pari in due circostanze.

Il Milan è sempre al 1° posto, momentaneamente a +5 sull’Inter e a +6 sul Napoli, ambedue impegnate domani in dure trasferte a Torino e Verona. Sabato prossimo i rossoneri giocheranno a Cagliari.

La Sintesi di Milan-Empoli 1-0

Dopo alcuni minuti di fitto possesso empolese, il Milan si impossessa della plancia di comando e al 9° sfiora già il vantaggio con un’azione bellissima condotta interamente dalla catena di sinistra: Leao serve Florenzi, che, di tacco, serve Kessié per un triangolo che l’ex terzino della Roma chiude con un destro a giro sul quale Vicario è miracoloso.

I rossoneri cominciano così a macinare gioco e al 9° passano in vantaggio con Kalulu: il centrale difensivo trova l’angolo lontano con un gran sinistro dal limite sugli sviluppi di una punizione ribattuta dalla barriera.

Dopo una fase avara di emozioni, nel finale di tempo il Milan sfiora più volte il raddoppio: al 36° Florenzi, sfruttando un tacco di Leao in area, cerca di sfondare la porta dal vertice sinistro dell’area, ma spara alto con il mancino.

Il Milan non ha mai difficoltà e l’Empoli sembra non esserci, tanto che il primo tiro verso la porta, a lato, degli ospiti, a cura di Pinamonti, si rivela anche l’unico.

Tra il 44° e il 45°, infine, entra in scena Giroud con ben due possibilità, prima un tiro di sinistro respinto dalla difesa azzurra e poi un gran colpo di testa respinto ancora dal bravo Vicario; Ci prova anche Kessié sulla respinta, ma la difesa stoppa anche il suo tap-in. Dopo due minuti di recupero, le squadre tornano negli spogliatoi.

L’inizio di ripresa è invece favorevole ai toscani, vicini al gol per due volte: Maignan è strepitoso in entrambe le occasioni, al 49° su una spizzata di Luperto su cross di Bandinelli e al 52° su un tocco ravvicinato di Zurkowski a seguito di un corner di Bajrami.

Piuttosto sorpreso, il Milan del secondo tempo è meno brillante e solo Messias riesce a creare un paio di situazioni pericolose, due azioni personali concluse con altrettanti tiri telefonati agevolmenti fatti propri da Vicario.

Nella seconda metà della ripresa non si vedono occasioni potenziali o reali, ma solo la consueta girandola di cambi e una vasta collezione di corner da parte degli ospiti, tutti senza esito. Si continua così, traccheggiando senza costrutto, fino al fischio finale, giunto dopo quattro minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Milan-Empoli 1-0

Il Tabellino di Milan-Empoli 1-0

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Florenzi; Tonali, Bennacer (88′ Krunic); Messias (72′ Saelemaekers), Kessié (72′ Diaz), Leao (83′ Rebic); Giroud (83′ Ibrahimovic). Allenatore: Pioli

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi (63′ Stojanovic), Romagnoli, Luperto, Cacace (63′ Parisi); Bandinelli (71′ Benassi), Asllani, Zurkowski; Bajrami (71′ Di Francesco), Henderson (63′ Cutrone); Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli

Marcatori: 19′ Kalulu

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Tonali

