Video Gol Highlights Manchester City-Siviglia 1-1 (6-5 dcr): Sintesi 16-08-2023

Il Risultato di Manchester City-Siviglia 1-1 (6-5 dcr): gli inglesi, dopo una gara equilibratissima e molto tattica, vincono ai tiri di rigore la loro prima Supercoppa Europea.

Palmer risponde nella ripresa alla rete di En-Nesyri arrivata a metà primo tempo. Non ci sono tempi supplementari e ai rigori segnano tutti i rigoristi della serie tranne l’ultimo, l’andaluso Gudelj, il cui tiro si stampa sulla traversa. Il trofeo finisce così in Inghilterra.

La Sintesi di Manchester City-Siviglia 1-1 (6-5 dcr)

Gli inglesi, dispostisi con una difesa a tre inedita già dopo pochi minuti, si rendono spesso pericolosi nelle fasi iniziali e Bono deve intervenire su un gran colpo di testa di Aké all’8° e su un tiro a giro di Grealish al 17°.

Gli spagnoli, però, trovano la rete del vantaggio al 25° in una delle prime vere sortite offensive: è En-Nesyri a sovrastare Gvardiol e Aké e sorprendere Ederson con uno stacco imperioso su bel cross di Acuna.

La seconda metà del primo parziale non offre emozioni particolari, ma solo agonismo e qualche brutto fallo. Il Siviglia difende sempre alto e rischia molto, ma il Manchester City, malgado gli sforzi, non trova il guizzo per battere Bono e deve così tornare negli spogliatoi con un gol di svantaggio.

Al 50° il Siviglia spreca incredibilmente il 2-0: un letale contropiede guidato da Ocampos, bravo a superare Walker, mette En-Nesyri a tu per tu con Ederson, ma il marocchino calcia malamente addosso al portiere brasiliano gettando via il 2-0.

Dopo altri due contropiedi pericolosi degli andalusi, lo sbilanciatissimo City si riorganizza e al 63° trova l’improvviso pareggio: Rodri cerca la testa di Haaland, il norvegese non arriva sulla sfera, ma vi arriva Palmer dal lato opposto per un un beffardo pallonetto di capoccia che termina nell’angolo lontano.

Qualche altra occasione nella mezz’ora rimanente, ma Ederson e Bono si oppongono rispettivamente ad En-Nesyri ed a Palmer; Aké riprova di testa al 90° esatto, ma anche questa volta il portiere marocchino gli sbarra la porta.

Non sono previsti tempi supplementari e, dunque, si procede direttamente ai tiri di rigore: i primi nove terminano in rete, cinque da parte degli inglesi e quattro da parte degli spagnoli, ma l’ultimo, affidato a Gudelj, termina la sua corsa sulla traversa: è il Manchester City ad alzare la Supercoppa Europea al cielo di Atene.

Highlights e Video Gol di Manchester City-Siviglia 1-1 (6-5 dcr)

Il Tabellino di Manchester City-Siviglia 1-1 (6-5 dcr)

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Gvardiol, Aké; Rodri, Kovacic; Palmer (85′ Alvarez), Foden, Grealish; Haaland. Allenatore: Guardiola

Siviglia (4-2-3-1): Bono; Navas (83′ Montiel), Gudelj, Badé, Acuna; Jordan, Rakitic; Ocampos, Torres (74′ Sanchez), Lamela (93′ Suso); En-Nesyri (93′ Rafa Mir). Allenatore: Mendilibar

Marcatori: 25′ En-Nesyri e 63′ Palmer

Arbitro: Letexier (FRA)

Ammoniti: Badé, Lamela e Sanchez

La sequenza dei rigori: Haaland (M) gol, Ocampos (S) gol, Alvarez (M) gol, Rafa Mir (S) gol, Kovacic (M) gol, Rakitic (S) gol, Grealish (M) gol, Montiel (S) gol, Walker (M) gol, Gudelj (S) traversa