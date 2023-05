Video Gol Highlights Manchester City-Real Madrid 4-0: Sintesi 17-5-2023

Video Gol e Highlights Manchester City-Real Madrid 4-0, Ritorno Semifinali Champions League: doppietta di Bernardo Silva, autorete di Militao e segna anche Alvarez, la finale sarà Guardiola contro l’Inter

Il Manchester City passeggia contro il Real Madrid all’Etihad Stadium di Manchester, conosciuto anche come Stadium of Manchester, nella sfida di ritorno delle semifinali di Champions League.

Gli inglesi si qualificano per la seconda volta negli ultimi anni in finale, dove affronteranno l’Inter, dopo aver eliminato i campioni in carica.

Sintesi di Manchester City-Real Madrid 4-0

Out Ake e Mendy per Pep Guardiola, che schiera Walker, Ruben Dias e Akanji davanti a Ederson, con Stones e Rodri in mediana e la coppia Gundogan e De Bruyne poco più avanti, mentre in attacco Bernardo Silva e Grealish ai lati di Haaland.

Intera rosa a disposizione di Carlo Ancelotti, che punta su Carvajal, Militao, Alaba e Camavinga in difesa a protezione di Courtois, con Valverde, Kroos e Modric in mediana e il tridente d’attacco costituito da Vinicius, Benzema e Rodrygo.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa iniziano un vero e proprio monologo contro ospiti fin troppo difensivi, che non fanno altro che chiudersi nella propria metà campo.

Diventa sin da subito una sfida tra Courtois e gli attaccanti dei padroni di casa, che prendono a pallonate una difesa non proprio impeccabile degli avversari, soprattutto Haaland, che si vede negare la gioia della rete almeno tre volte in pochi minuti.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 23′ minuto, quando i padroni di casa sbloccano il risultato con Bernardo Silva, che trova il gol del vantaggio su assist di De Bruyne, al termine di una bella azione corale.

Gli ospiti provano ad alzare un po’ il baricentro e a farsi vedere in attacco con Kroos, che colpisce la traversa, ma al 37′ minuto subiscono il raddoppio, ancora Bernardo Silva, che si regala una bellissima doppietta su assist di Gundogan, ben servito da Grealish.

Nel secondo tempo gli ospiti cominciano a giocare, ma i padroni di casa dominano in ogni zona del campo.

Vengono ammoniti Ruben Dias e Carvajal, un super Ederson salva tutto su Alaba prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Rudiger e Asensio subentrare a Modric e Kroos.

Dopo l’ennesima parata di Courtois su Haaland e il giallo a Camavinga, i padroni di casa chiudono i giochi al 76′ minuto calando il tris con l’autorete di Militao, che devia nella propria porta la palla dopo il colpo di testa di Akanji sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Entrano Mahrez, Vasquez, subito pericoloso, Tchouameni, Alvarez e Foden al posto di Gundogan, Carvajal, Camavinga, Haaland e De Bruyne.

Nel finale c’è gioia anche per Alvarez, che regala il poker ai suoi su assist bellissimo di Foden, al termine dell’ennesima azione corale al 91′ minuto.

Man City are going to the final! 🔵#UCL pic.twitter.com/niNOGO5uYD — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 17, 2023

Highlights e Video Gol di Manchester City-Real Madrid 4-0:

Tabellino di Manchester City-Real Madrid 4-0

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson 6; Walker 6,5, Dias 6,5, Akanji 6,5; Stones 6,5, Rodri 6,5; Bernardo Silva 7,5, De Bruyne 7 (39′ st Foden sv), Gundogan 6,5 (34′ st Mahrez sv), Grealish 6,5; Haaland 6,5 (44′ st Alvarez 6,5)

A disp.: Carson, Ortega, Alvarez, Gomez, Laporte, Lewis, Palmer, Phillips. All.: Guardiola 7



REAL MADRID (4-3-3): Courtois 6,5; Camavinga 5 (39′ st Tchouameni sv), Alaba 6, Militao 5,5, Carvajal 5,5 (39′ st Lucas Vazquez sv); Modric 5,5 (18′ st Rudiger 6), Kroos 5,5 (25′ st Asensio 5,5), Valverde; Vinicius 5, Benzema 5, Rodrygo 5 (39′ st Ceballos sv)

A disp.: Lunin, Diaz, Nacho, Hazard, Mendy, Odriozola, Vallejo. All.: Ancelotti 5,5



Arbitro: Marciniak

Marcatori: 23′ Bernardo Silva (M), 37′ Bernardo Silva (M), 31′ st aut. Militao (R), 45’+1′ st Alvarez (M)

Ammoniti: Dias (M), Carvajal (R), Gundogan (M), Camavinga (R), Grealish (M)

Espulsi: –