Video Gol Highlights Manchester City-PSG 2-0: Sintesi 4-5-2021

Video Gol e Highlights Manchester City-PSG 2-0, Ritorno Semifinali Champions League: doppietta di Mahrez, Guardiola in finale, Pochettino eliminato

Il Manchester City batte il PSG all’Etihad Stadium di Manchester, conosciuto anche come City of Manchester, nella sfida di ritorno delle semifinali di Champions League.

E’ una vittoria storica per il club inglese, che si qualifica per la prima volta alla finale della Coppa dei Campioni, eliminando la finale della scorsa stagione, quei parigini incapaci di rimontare dopo la sconfitta per 2-1 dell’andata.

Sintesi di Manchester City-PSG 2-0

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti partono forte, hanno bisogno di ribaltare il risultato e prendono in mano il pallino del gioco, ma i padroni di casa sanno gestire il momento senza soffrire, rimanendo compatti in fase difensiva e provando a ripartire in contropiede.

Al 9′ minuto l’arbitro fischia un rigore per un fallo di mano inesistente di Zinchenko, che il VAR cancella giustamente.

Al 12′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Mahrez, al termine di un bel contropiede iniziato da un lancio lungo di Ederson.

Gli ospiti provano a reagire, si riversano nella metà campo degli avversari, ma hanno difficoltà a rendersi pericolosi, se non sui calci piazzati, come dimostra la traversa colpita da Marquinhos con un imperioso stacco di testa.

Ci provano anche Di Maria e Herrera, ma manca sempre precisione e cinismo, così come a De Bruyne, che non trova la porta, mentre Navas si fa trovare pronto sul tentativo di Mahrez.

Cambia radicalmente il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti si sfilacciano troppo, si allungano e perdono qualità nel gioco, anche grazie ai padroni di casa, che iniziano a dominare in tutte le zone del campo e a trovare facilmente la via della conclusione.

Dopo una super parata di Navas su Foden, al 64′ minuto i padroni di casa trovano il gol del raddoppio ancora con Mahrez, che si regala la doppietta su assist di Foden.

Gli ospiti accusano il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, anche perché Di Maria perde la testa e al 69′ minuto si fa espellere per un brutto fallo su Fernandinho.

I padroni di casa approfittano della superiorità numerica per macinare gioco ed occasioni, divorandosi più volte il tris con Foden, che colpisce il palo, e un poco preciso De Bruyne.

Highlights e Video Gol di Manchester City-PSG 2-0

Tabellino di Manchester City-PSG 2-0

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko; Fernandinho, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva

All. Guardiola. A disp. Steffen, CArson, Aké, Sterling, Jesus, Aguero, Laporte, Rodri, Ferran Torres, Mendy, Cancelo

PSG (4-2-3-1): Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Herrera, PAredes; Di Maria, Verratti, Neymar; Mbappé

All. Pochettino. A disp. Rico, Randriamamy, Kehrer, Mbappé, Rafinha, Danilo Pereira, Kean, Sarabia, Kurzawa, Draxler, Bakker, Dagba

GOL: 12′, 64′ Mahrez

SOSTITUZIONI: Gabriel Jesus, Sterling, Aguero, Kean, Draxler, Danilo, Dagba, Bakker

AMMONIZIONI: Zinchenko, De Bruyne, Herrera, Verratti, Kimpembe, Danilo

ESPULSIONI: 69′ Di Maria

NOTE: PSG-Manchester City 1-2, VAR annulla un rigore al 9′, palo di Foden

Migliori Bookmakers AAMS