Video Gol Highlights Manchester City-Bayern Monaco 3-0: Sintesi 11-4-2023

Video Gol e Highlights Manchester City-Bayern Monaco 3-0, Andata Quarti di finale Champions League: segnano Rodri, Bernardo Silva e Haaland

Il Manchester City passeggia contro il Bayern Monaco all’Etihad Stadium di Manchester, conosciuto anche come City of Manchester, nella sfida di andata dei quarti di finale di Champions League.

E’ una vittoria fondamentale per gli inglesi, che ipotecano la qualificazione alle semifinali, per le quali servirà difendere il vantaggio la prossima settimana.

Sintesi di Manchester City-Bayern Monaco 3-0

Assenti Foden e Mendy per Josep Guardiola, che schiera Ruben Dias, Stones, Akanji e Ake in difesa davanti a Ederson, in mediana Gundogan e Rodri, mentre sulla trequarti viene confermato Grealish con De Bruyne e Bernardo Silva alle spalle di Haaland unica punta.

Indisponibili Choupo-Moting, Lucas Hernandez, Neuer e Wanner per Thomas Tuchel, che si affida a Pavard, Upamecano, De Ligt e Davies in difesa a protezione di Sommer per il suo esordio, con Kimmich e Goretzka in mediana e il tridente dei trequartisti formato da Sane, Musiala e Coman alle spalle di Gnabry unica punta.

E’ una partita piacevole nel primo tempo, visto che i ritmi sono abbastanza intensi tra due squadre con qualità davvero sopraffina, ma ben messe in campo. A fare possesso palla sono i padroni di casa, mentre gli ospiti sono più attenti.

Dopo un tentativo di Haaland, facile per Sommer, e il salvataggio di Ruben Dias su Musiala, al 27′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Rodri, che trova il gol del vantaggio con un sinistro imparabile e meraviglioso da fuori area.

Gli ospiti sembrano accusare un po’ il colpo, si abbassano troppo e i padroni di casa spingono sull’acceleratore rendendosi pericolosi con Gundogan, sul quale è bravo Sommer, rischiando nel finale su una conclusione di Sane.

Il secondo tempo si apre con l’ammonizione di Davies, ma gli ospiti reagiscono con rabbia ed orgoglio, alzano il baricentro e si riversano nella metà campo avversaria.

Sale in cattedra Ederson, attento su Sane, ma i padroni di casa fanno paura quando ribaltano l’azione impegnando ancora Sommer con Ruben Dias.

Entrano Alvarez e Mane al posto di De Bruyne e Musiala, ma al 70′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Bernardo Silva su assist meraviglioso di Haaland, al termine di un bel contropiede.

Neanche il tempo di ragionare, che al 76′ minuto i padroni di casa calano il tris con Haaland, bravissimo a sfruttare la sponda di Stones sul cross di Alvarez.

34 #UCL goals ⚽️

Out of this world 🤖 pic.twitter.com/wGYuxExWZD — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 11, 2023

C’è spazio per Muller e Joao Cancelo, che subentrano per Gnabry e Davies, ma a costruire azioni pericolose sono i padroni di casa con Alvarez e Rodri, sui quali Sommer alza la saracinesca risultando decisivo.

Highlights e Video Gol di Manchester City-Bayern Monaco 3-0:

Tabellino di Manchester City-Bayern Monaco 3-0

Manchester City: Ederson 6.5, Stones 6.5, Akanji 6.5, Dias 7, Ake 6.5, Bernardo Silva 7.5, Rodri 7.5, De Bruyne 6 (68′ Alvarez 6.5), Gundogan 6.5, Grealish 6.5, Haaland 7. All. Guardiola 7.

Bayern Monaco: Sommer 5, Pavard 5, De Ligt 5.5, Upamecano 4.5, Davies 5.5 (81′ Cancelo SV), Kimmich 6, Goretzka 6, Coman 5.5, Musiala 6 (69′ Manè 5.5), Sane 6.5, Gnabry 5.5 (80′ Muller SV). All. Tuchel 5.

Arbitro: Gil Manzano (SPA) 6.5

Marcatori: 27′ Rodri, 70′ Bernardo Silva, 76′ Haaland

Ammoniti: Bernardo Silva, Davies, Pavard

Recupero: 2′ pt, 3′ st