Video Gol Highlights Manchester City-Atletico Madrid 1-0: Sintesi 5-4-2022

Video Gol e Highlights Manchester City-Atletico Madrid 1-0, Andata Quarti di finale Champions League: decide De Bruyne

Il Manchester City batte di misura l’Atletico Madrid all’Etihad Stadium di Manchester, conosciuto anche come City of Manchester, nella sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League.

Vittoria importante per gli inglesi, che si portano avanti nella doppia sfida, ma i Colchoneros tengono ancora in vita le speranze di qualificazione, ma servirà una grande partita al ritorno per sperare di ribaltare lo svantaggio acquisito.

Sintesi di Manchester City-Atletico Madrid 1-0

Out Ruben Dias, Palmer, Mendy e Walker per Pep Guardiola, che schiera Ake in difesa con Stones, Joao Cancelo e Laporte davanti a Ederson, mentre in mediana giocano Rodri e Gundogan con De Bruyne e in attacco il tridente è costituito da Sterling, Mahrez e Bernardo Silva.

Non ci sono Ferreira-Carrasco, Hector Herrera e Gimenez per Diego Pablo Simeone, che lancia Mandava e Vrsaljko in difesa con Renan Lodi, Felipe e Savic a protezione di Oblak, mentre in mediana Llorente e Kondogbia giocano al fianco di capitan Koke. In attacco la coppia è formata da Joao Felix e Griezmann.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa provano a fare possesso palla, ma la perfetta fase difensiva degli ospiti è assolutamente perfetta, visto che non permettono agli avversari di tirare a porta, di fatto.

Infatti, nella prima frazione di gioco non succede praticamente niente, visto che i padroni di casa esagerano in certe giocate e gli ospiti chiudono tutti gli spazi, pressano con la giusta aggressiva e non permettono agli avversari di trovare continuità nelle giocate.

Cambia radicalmente il copione della partita in un secondo tempo sicuramente più reattivo e su ritmi più alti, visto che gli ospiti si allungano leggermente e i padroni di casa sembrano trovare finalmente qualità e velocità nel gioco offensivo.

Dopo un tentativo di Gundogan, comincia a salire in cattedra Oblak, che salva tutto su De Bruyne, mentre Laporte è impreciso.

Girandola di cambi: entrano De Paul, subito ammonito, Cunha e Correa al posto di Koke, Llorente e Griezmann e poi Grealish, Gabriel Jesus e Foden per Gundogan, Mahrez e Sterling.

Al 70′ minuto finalmente i padroni di casa riescono a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio con De Bruyne su assist perfetto di Foden.

Il gol subito sembra tagliare le gambe agli ospiti, che vanno in completa balia dei padroni di casa, spinti da un super Foden, che fa ciò che vuole sulla trequarti, peccato che De Bruyne non riesce a chiudere i giochi.

Nel finale vengono ammoniti anche Correa, Vsaljko e Gabriel Jesus ed entra Lemar per Joao Felix.

Highlights e Video Gol di Manchester City-Atletico Madrid 1-0:

Tabellino di Manchester City-Atletico Madrid 1-0

Man City (4-3-3): Ederson; Stones, Laporte, Aké, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan (23′ st Grealish); Mahrez (23′ st Gabriel Jesus), Sterling (23′ st Foden), Bernardo. A disp.: Steffen, Carson, Zinchenko, Fernandinho, Egan-Riley, Mbete. All.: Guardiola.



Atletico (5-3-2): Oblak; Vrsaljko, Felipe, Savic, Reinildo, Lodi; Llorente (15′ st Cunha), Kondogbia, Koke (15′ st De Paul); Joao Felix (35′ st Lemar), Griezmann (15′ st Correa). A disp.: Lecomte, Christian, Suarez, Wass, Hermoso, Serrano, Camara. All.: Simeone.



Arbitro: Kovacs (Romania)

Marcatori: 25′ st De Bruyne

Ammoniti: Gabriel Jesus, Ederson (M); De Paul, Vrsaljko (A)

Espulsi: nessuno