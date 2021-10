Video Gol Highlights Liverpool-Manchester City 2-2: Sintesi 3-10-2021

Video Gol e Highlights Liverpool-Manchester City 2-2, 7° Giornata Premier League: Foden e De Bruyne pareggiano le reti di Mane e Salah

Solo un pareggio spettacolare tra Liverpool e Manchester City all’Anfield Road di Liverpool nel posticipo della settima giornata di Serie A.

Secondo pareggio consecutivo per i Reds, che conquistano il settimo risultato utile consecutivo, mentre i Citizens racimolano il sesto risultato utile consecutivo.

Liverpool-Manchester City

Sintesi di Liverpool-Manchester City 2-2

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno possesso palla, mentre i padroni di casa appaiono contratti e non proprio attenti in mezzo al campo, ma ordinati in difesa.

E’ Foden il più pericoloso di tutti, ma anche De Bruyne spaventa più volte Alisson, che tiene in partita i suoi con un paio di interventi decisivi.

Cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa entrano in campo con tutt’altro piglio, risultano aggressivi e pericolosi in contropiede contro avversari che non modificano il proprio atteggiamento.

Dopo una grande parata di Ederson su Jota, al 58′ minuto sono proprio i padroni di casa a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio con il solito Mane, su assist magnifico di Salah.

GOAL Liverpool 1-0 Man City (59 mins)



Sadio Mane breaks the deadlock! A beautiful team moves ends with Mane slotting the ball beyond Ederson#LIVMCI — Premier League (@premierleague) October 3, 2021

Ma gli ospiti reagiscono con rabbia ed orgoglio e pareggiano al 69′ minuto con Foden, il migliore nella prima frazione di gioco, sfruttando la bella giocata di Gabriel Jesus.

GOAL Liverpool 1-1 Man City (69 mins)



The visitors hit back! Gabriel Jesus plays in Phil Foden who drills the ball into the far corner#LIVMCI — Premier League (@premierleague) October 3, 2021

Nonostante il pareggio, i padroni di casa non perdono la testa e, anzi, ricominciano a metterla sul fisico, tornando nuovamente in vantaggio al 76′ minuto con Salah, show in dribbling su Laporte e la difesa avversaria.

GOAL Liverpool 2-1 Man City (76 mins)



Sensational! Mohamed Salah weaves his way through the Man City defence before putting Liverpool back in front#LIVMCI — Premier League (@premierleague) October 3, 2021

C’è ancora tempo per il pareggio degli ospiti, che al 82′ minuto segnano con De Bruyne, al termine della solita meravigliosa azione personale di un Foden imprendibile stasera.

GOAL Liverpool 2-2 Man City (81 mins)



Game on! Kevin De Bruyne puts Man City back on level terms, his whipped finish deflecting in#LIVMCI — Premier League (@premierleague) October 3, 2021

Nel finale entrambe le squadre vanno alla ricerca del gol vittoria, ma Rodri salva tutto su Fabinho, incapace di sfruttare l’uscita a papera di Ederson su giocata di Salah.

Highlights e Video Gol di Liverpool-Manchester City 2-2:

Tabellino di Liverpool-Manchester City 2-2

Liverpool (4-3-3): Alisson; Milner (78’ Gomez), Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Jones; Salah, Mané, Jota (68’ Firmino).

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, De Bruyne, Bernardo; Jesus, Foden, Grealish (66’ Sterling).

Gol: 58’ Mané, 76’ Salah; 69’ Foden, 81’ De Bruyne.

Note – Ammoniti: Dias, Cancelo, Silva; Milner, Jota.

